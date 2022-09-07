【面臨罰50萬元】屋頂國旗圖案未獲批 新州酒吧被下令移除

雪梨以北獵人谷Hunter Valley區，市議會下令一間酒吧，要將未經批准，在屋頂的澳洲旗圖像拆除，否則會面臨罰款50萬元或拆卸令。

雪梨以北獵人谷一間酒吧，遭市議會下令拆除屋頂國旗圖像。

雪梨以北獵人谷一間酒吧，遭市議會下令拆除屋頂國旗圖像。 Credit: Caledonian Hotel Singleton Facebook

新州獵人谷Singleton區的Caledonia酒吧表示，收到市議會通知，要在28日內移除屋頂的澳洲國旗圖像，否則會收到拆卸令。

Singleton距離雪梨2至3小時車程，在今年1月29日，區內29名屋頂及油漆工人，在Caledonia酒吧屋頂，裝置澳洲國旗圖像。

酒吧老闆希爾（Brad Hill）在社交網站帖文說，市議會也揚言，如果不合作將國旗圖像，會罰款50萬元。

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在新州獵人谷區Singleton市議會證實，也向Caledonia酒吧發出屋頂國旗圖像拆卸令。

市議會指出，酒吧建築屬於文物保護，建築要進行任何改動，必須向市議會申請，今次酒吧是在未經批准下，在屋頂裝置澳洲國旗圖案。

市議會表示今年二月收到一名民眾投訴，之後向酒吧發通知，要移除國旗圖案。
Singleton 區有居民發起網上簽名請願，要求保留酒吧屋頂國旗圖案
Singleton 區有居民發起網上簽名請願，要求保留酒吧屋頂國旗圖案。 Credit: internet
有Singleton區居民在網上發起簽名運動，要求批准保留酒吧屋頂的澳洲旗圖像。

酒吧老闆希爾表示，過去6個月與市議會聯絡，都未能解決，他促請市議會批准保留酒吧屋頂澳洲旗圖像。

希爾說，獲得聯邦及新州議員的支持。
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Published 7 September 2022 at 4:20pm
By Wyee Yeung
Source: SBS