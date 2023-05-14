土耳其總統埃爾多安指責反對派勾結美國

埃爾多安質疑，反對派是否根據美國的指令行事，只聽拜登指示，拜登說必需推翻政府，反對派就會聽命。埃爾多安又稱，這一切，看明天的選舉結果就會知道。
民意調查顯示，埃爾多安在選舉前一天，落後於主要反對派候選人克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）。
如果他們兩人都無法贏得超過50%的選票取得直接勝利，得票最多兩人將在5月28進行第二輪投票。另外，土耳其國會600個議席將全部改選，只有獲得7%及以上選票的政黨，才能進入國會。
土身其大選反對派候選人克勒奇達爾奧盧指控俄羅斯干預選舉。 Source: EPA / SEDAT SUNA/EPA
READ MORE
烏克蘭總統澤連斯基訪問梵蒂岡 與教宗會面提出十點和平計劃
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。