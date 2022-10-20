獵戶座流星雨本周末上演 澳洲北部更壯觀

獵戶座流星雨今年在星期五10月21日開始，到星期日10月23日，是最佳觀測期，預計在星期日凌晨，流星數量會最多。





在這個周末，凌晨兩點到3點，由於已經到農曆廿五、廿六、廿七，天上的娥眉殘月在地平線以下，尤其星期日晚上, 天空會更暗，更容易看到流星劃過夜空。





有估計在澳洲平均4分鐘會看到一顆流星。而北部地區會看到較多流星，星期日會最多。





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本星期日凌晨，在達爾文及凱恩斯，有機會每小時看到高達19顆流星；布里斯本每小時高達16顆；柏斯每小時高達15顆；阿德雷德、坎培拉及雪梨，有機會每小時看到14顆；墨爾本及荷伯特，每小時分別13顆及11顆。





獵戶座流星雨來自著名哈雷彗星殘餘塵埃，是每年速度最快流星雨之一，平均速度每秒鐘可以達到66公里。





觀測流星雨不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空，肉眼也可以觀測到流星。





有業餘天文愛好者指出，今個周末，如果天氣晴朗，從火星和東北地平線上方的巨大紅色恆星參宿四（獵戶座的肩膀）之間，射出的流星應該很容易看到。





同時，火星和參宿四還與畢宿五形成一個三角形，畢宿五是形成金牛座眼睛的巨大紅色恆星。因此會看到3顆紅色星形成三角形。





如果今個周末能夠看到流星雨，在12月還有壓軸登場的雙子座流星雨。

