聖誕臨近油價急升 全澳數百油泵被揭出油不足

12月初，國際油價暴跌，原油價格下跌逾一成。零售和批發燃料價格正對油價作出反應，因而油價在11月至12月中，大幅下跌至2021年12月以來的最低水平。





但司機以為油價放緩跡象將維持之際，部分零售商已在聖誕節前提價 ，部分地區的無鉛汽油已加至近2元的高價。





這與早前各項指標表明，今年聖誕節汽油價格將會下降有所不同。





然而，Compare the Market的福特（Chris Ford）表示：並非所有城市都會出現季節性油價上漲，阿德雷德和珀斯的價格週期更為正常。





福特表示：「大多數城市的價格都在每升 1.70 元左右，而且還會繼續上漲，但阿德雷德和珀斯的價格最低，降至每升 1.60 元左右。」





但在雪梨、布里斯本和墨爾本在聖誕節前將會面對價格上升，專家預料這些地區的價格將平均上漲約 12分，然後在聖誕過後，有望每升會減少三毫。





目前全國最便宜的無鉛汽油 U91，最低價接近1.55元，位於西澳。





但同州同的零售價差很大，雪梨最貴的加油站的同類型燃油比最便宜的高出近五毫。



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除此以外，作為國家計量研究所（NRMA）年度審計一部分，該所對全澳數近4000間加油站進行抽查，以檢查油泵是否正常運用，釋出正確數量的燃油。





然而，這項審計發現，數以百計加油站的油泵（6%）出現油泵出油不足的問題，即消費者為未有加到他們汽車中的燃油買單，涉及金額高達2900 萬元。





研究所發言人庫裡（Peter Khoury）表示：該報告「很有說服力」，他認為公眾有權期望油泵每次都能正常工作，而不是大多數時候。





每入 100 元的燃料，消費者可損失三至九毫。





庫裡表示雖然令人失望，但報告並未表明這些錯誤是故意造成的。





