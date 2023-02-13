出於新冠亂世而不染 「NOVID」人士現身說法

要點： 據估計，約有十分一的澳洲人從未感染新冠病毒；

幾位澳洲人向大家分享了他們避免成功免被病毒感染的經驗；

研究人員從遺傳學和交叉免疫方面作研究，以拆解此「謎團」。

在新冠疫情爆發之後，一些澳人從未感染過新冠病毒。就此專家作出分析，認為有人可能真正「從未感染」，也可能一些人自以為未感染，但在「不察覺」的情況下已與新冠「親身接觸」，只是沒有症狀、症狀較輕或者並未意識。





據估計，約十分之一澳洲成年人可能並未感染過新冠。但專家承認，尚未感染新冠的確切人數還不清楚。



有多少澳人從未感染過新冠？

南澳大學生物統計學和流行病學主埃斯特曼（Adrian Esterman）認為，大約一成的澳洲成年人從未感染過新冠。





他的估計是基於柯比研究所（Kirby Institute）和國家免疫研究和監測中心（National Centre for Immunisation Research and Surveillance）最近的血清學報告得出。





埃斯特曼教授在接受 SBS 新聞採訪時表示：「他們通常從紅十字會獲得血液樣本，並對其進行檢查，看誰有該病毒的抗體，這些抗體只能在被感染時產生。」



雖然很難準確確定澳洲有多少人感染了新冠病毒，但血清學報告仍能提供一些線索。 Source: Getty / Rawf8 「最近一次報告是在（去年）11月，他們發現七成成年人曾感染新冠。」





他估計到目前為止，有關數字已上升至九成左右。



經常旅行的人

律師舒伯特（Phillip Schubert）在不去塔州荷伯特工作的時候，與伴侶住在坎培拉。到目前為止，兩人尚未在新冠檢測中得出任何「陽性」結果。





舒伯特指，雖然在新冠限制措施實施時遵守所有的規定，但他後來不再戴口罩，近日更重新參加社交聚會。



律師舒伯特與他的伴侶。 Source: Supplied 甚至他在後來發現自己與感染了新冠病毒的朋友相處後，仍未因此而被感染。





經常乘坐飛機，亦未令他因而確診。





他指：「我坐過很多次飛機，心想，這次是不是會被感染。而幸運地，並沒有。」





但舒伯特亦承認，他可能在沒有嚴重症狀的情況下已經感染過新冠病毒。





而與其他接受 SBS 新聞採訪的 NOVID （未曾確診新冠人士）一樣，其他沒有感染過的人士一樣，舒伯特已經完全接種疫苗。但他說，他沒有感染病毒可能是「奇怪的運氣」。



已接種多劑疫苗人士

62 歲的吉朗（Geelong）居民布魯克斯（Christine Brooks）亦是一個「自認」從未感染新冠人士。





家裡沒有孩子，布魯克斯在一個小辦公室做兼職，有一段時間在家工作。



來自 Geelong 的布魯克斯 (Christine Brooks) 認為自己未感染新冠病毒，除了是因為「一定程度的運氣」，亦是得因於她更安靜的生活方式，大大降低其風險。 Source: Supplied 她說已經接種了所要求接種的新冠疫苗，而且仍然戴著口罩去購物，生活方式比她早些年要安靜得多。她認為這可能有助於避免感染病毒，並且一個人生活可能也是沒被感染的因素之一。





埃斯特曼教授指，兒童通常會將病毒從幼教中心或學校帶回家。





他說：「肯定有很多人是從他們的孩子那裡感染的。」



社交活動方面的謹慎

來自墨爾本的侯賽因（Shakira Hussein）對於去哪裡、見誰和在甚麼場合都非常謹慎。





患有多發性硬化症意味著如果她感染了新冠病毒，那麼患上嚴重疾病的風險更高。



侯賽因女士認為，格外謹慎是她避免感染新冠病毒的一個重要原因。 Source: Twitter 在澳洲出現新冠爆發前的幾個月，年屆五旬的侯賽因一度處於半隔離狀態。她接受了一種會削弱其免疫系統的治療。





她說：「我曾以為 2020 年將是我再次向世界挑戰的一年。」





相反，她在很多方面自我強制隔離，這一直持續到2023年。



我有自己的一套做法，這聽起來可能非常嚴苛，但這是關於我在乎誰？在戶外會遇到誰？還有誰關心我？誰能讓我對自己的健康有足夠的信心？

雖然侯賽因認為格外謹慎是讓她避免感染新冠的重要因素，但她知道有人甚至更加謹慎，但仍感染了病毒。





近年來，她曾兩次出國旅行，一次是在一位叔叔死於新冠時，她前往英國探望家人，一次是前往新西蘭工作。



如何避免感染病毒？

雖然某些因素可能會降低感染新冠病毒的風險，但埃斯特曼表示，目前當未清楚為何有些人能夠不被感染。



南澳大學生物統計學和流行病學主席埃斯特曼表示，血清學報告是衡量有多少人感染了新冠病毒的最佳指標。 Source: Supplied 他說：「可能是遺遺傳基因起作用。」





「例如，我們知道有些人具有使他們對 HIV 具有抵抗力的基因特徵。現在世界各地都有研究試圖找出具有特定基因組合的人是否可能導致這種情況，但我們還不知道。」





他認為另一種可能性是，有些人具有某種程度的「交叉免疫」。





「我們知道，大約四成的普通感冒是由冠狀病毒（除新冠病毒外）引起的。如果你最近感冒了，你可能會獲得某種交叉免疫。」





埃斯特曼教授指出，大多數感染新冠病毒的兒童症狀並不嚴重。





他說：「幼兒經常流鼻涕、咳嗽和感冒，這很可能為他們提供了一些保護。」





他說，雖然接種疫苗能夠「非常好地」保護人們免受嚴重疾病和死亡的影響，但目前它們對感染的保護作用很小。





他說，因此有可能一些自認為從未感染過新冠的人，實際上可能在沒有症狀和意識到的情況下已經感染過了。





他說，一個人能夠越晚被感染新冠，就越好。





「你能不被感染的時間越長，得到新的抗病毒藥物和疫苗的機會就越大。所有這些都在研發中。」





埃斯特曼教授自己還沒有感染過新冠。



