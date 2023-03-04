【移民好消息！】澳洲這個簽證改變將對技術勞工有利

SBS 新聞於去年 11 月報導了 一名法國釀酒師Bridget（化名）的故事，她雖然在澳洲的偏遠地區生活和工作了三年，並參與了當地志願消防員 (CFA) 的工作，但在SBS 新聞去年訪問她時， 她卻發現自己不再有資格申請成為永久居民，令她感到非常震驚。





Bridget 表示， 聯邦內政部於2019 年 3 月 20 日突然對482 臨時技術短缺簽證作出改變，但她在改變後數個月申請簽證時，卻並沒有意識到這些變化。她目前仍然不清楚究竟有關改變是在何時宣布的，Bridget說她並沒有看到任何相關信息。 直到在她居住了三年後準備申請永居時才意識到自己經已無法再申請永久居留權。





令Bridget感到更加震驚的是聯邦政府之後宣布，允許那些以前不能獲得永久居留權的 482 簽證「短期組別」的人士可以申請永居，作為「獎勵」一些在新冠疫情期間逗留在澳洲並工作了至少一年的人士。





Bridget表示，她在整個疫情期間亦有工作，而她當時之所以申請「中期組別」的簽證是因為她以為如果在偏遠地區居住了三年便就可以獲得永久居留權。 Source: Supplied 由於無法獲得永久居留權，Bridget本來準備在今年簽證到期時考慮離開澳洲。雖然她可以選擇申請另一個臨時簽證，並希望三年後有關規定不會再次更改，或者在海外申請不同的簽證， 但最後在今個月， 布Bridget卻發現她現在是有資格申請獲得永久居留， 令她不期然鬆了一口氣。







因為內政部在 2 月 13 日在網站上公佈正擴大永久居留的途徑。 該公告表示：『除了臨時技術短缺簽證短期組別的簽證持有人之外，政府亦建議適用於在區域職業清單上的臨時技術短缺簽證的中期組別的簽證持有人。』







這意味著，只要在 2020 年 2 月 1 日至 2021 年 12 月 14 日期間在澳洲居住至少一年，像 Bridget 一樣持有中期組別簽證的人士，現時都可以申請永居。





該部門表示，截至 2021 年 12 月 14 日為止，澳洲有 988 人持有 482中期組別簽證，而這些簽證持有人是在偏遠地區的職業清單上所承認的職業中工作。





Bridget 說：『我感到如釋重負，但我仍然感到憤怒，因為我不明白為什麼他們必須令我們經過所有這些壓力、焦慮和並不知情的情況，[但]當然有點感激，因為至少他們解決了問題。』





她亦質疑為什麼政府在去年 7 月 1 日經已宣布對短期組別簽證的人士作出改變， 但為何會花了這麼長的時間才（對他們）作出改變。





Bridget has been working as a winemaker in Australia for three years. Source: Supplied 內政部發言人於今個星期對 SBS 新聞表示，他們在 2 月 13 日的時候經已將最新的改變通知移民中介人士。 同時，亦與商業、工業和區域外展 (Business, Industry and Regional Outreach，BIRO) 網絡合作，以支持澳洲在新冠疫情後的經濟復甦。





該發言人說：『商業、工業和區域外展網絡是直接與全國各地有關的機構和人士接觸，以幫助填補澳洲沒有足夠技術工人的缺口，並傳達簽證上所作出的改變。』





但Bridget 表示，澳洲的移民制度十分複雜，政府的決定亦沒有作廣泛溝通，而且亦沒有提供一些讓人易懂的資訊。





Bridget正與她現在的僱主商討在她申請永居前繼續為她提供擔保，而她相信可能需要至少兩年的時間，她才能獲得永居資格。





但她表示很高興去年沒有離開澳洲，並堅持留下來，希望能找到解決辦法。





而對於政府這項改變，Bridget表示：『這將減輕了我們的負擔，現在亦可以做計劃和知道自己的生活將走向何方，而所做的都不會白費。』





