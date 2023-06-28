簽證費用「大增」惹批評 移民部長稱可加快簽證處理

要點： 聯盟黨認為打工度假簽證費的上調將損害農民的利益；

工黨政府將向一家幫助難民揾工的機構提供150萬澳元的資金；

澳洲移民部長表示，可以更好地發揮難民的技能。

5月份，澳洲聯邦政府財案宣佈，打工度假簽證申請費將增加130澳元。





移民部長吉爾斯（Andrew Giles）稱，這將加快簽證處理時間。





簽證持有者在澳洲的時間也將被限制為一年，如果他們之前已在澳洲偏遠地區工作了三個月，將有資格申請第二和第三年的簽證。





此舉是對4月份移民審查所提出建議的回應，該審查發現澳洲的移民制度「不符合目的」並存在易被利用的漏洞。



但是，聯盟黨對此舉作出警告並稱，在偏遠地區的產業正努力解決勞動力短缺之際，這將會起反效果。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）說，背包客對費用非常敏感，很可能會因此選擇其他國家。





他說：「我真的很擔心農民和農業部門，他們能夠去哪尋找工人？因為他們嚴重依賴這些背包客。」





「如果政府要提升費用......我們將看到更多農產品、蔬菜在樹上、藤上或地面上腐爛。」



達頓警告加價將會影響農民。 Source: AAP / Aaron Bunch 「這對我們的國家和當地社區來說將是巨大的經濟損失，同時也會影響這些企業的繼續經營，因此政府現在應該改善農民的處境，而不是增加他們的困難。」





然而，吉爾斯認為，聯盟黨政府領導下的移民簽證審批系統是「混亂和疏忽的」，並堅稱工黨已經找到了平衡點，確保簽證得到快速處理。





吉爾斯稱聯盟黨移民事務發言鄧肯（Dan Tehan）對簽證的態度並不一致。





吉爾斯說：「鄧肯之前說移民正前來澳洲，今天他又高度關注人們不會來澳洲。 」





「我們已經進行了必要的投資來推動移民簽證系統運作，在背包客簽證方面尤為重要，現在的處理時間只需要兩天，與上屆政府的審批速度形成鮮明對比。」



吉爾斯表示，如果澳洲能充分利用新行民的技能，將能取得更大的成就。 Source: AAP / Diego Fedele

政府為幫助難民找工作提供資金支持

吉爾斯在周二（6月27日）宣佈，聯邦政府將向一間社會企業提供150萬澳元的資助，該機構幫助新抵達澳洲的難民尋找工作。





數百名難民將因此更容易獲得就業機會，工黨表示這一舉措認可了他們為勞動力帶來的出色才能和韌性。





工黨表示，在與主要企業協商後，這筆資金將為難民創造穩定的工作機會，幫助他們安頓下來，並解決勞動力短缺問題。





由 Community Corporate 營運的一個項目將會是這筆資金的主要受益者，該機構專門負責聯繫難民與企業和公共部門。





政府表示，得益於這筆新資金，約有400名難民將能夠與該機構接觸。





吉爾斯表示，如果難民能夠獲得有效的「參與勞動力市場」的技能，那麼澳洲「可以更好地發展」。





他說：「這個項目認可難民帶來了卓越的才能和強大的韌性，但是（他們）通常需要一點額外幫助——無論是在工作場所形象方面，還是在技能認證方面，或者僅僅是找到正確的聯繫方面。」





「（這將確保）每一位來到這裡的人，不僅僅是為了獲得安全，擺脫令他們逃離的迫害，更是讓他們有機會發揮潛力，並為他們新的家園作出他們的貢獻。」



Community Corporate 主席加西亞（Carmen Garcia）表示，該機構在為移民和難民提供支持方面通常是「小規模，大能量」。





她說：「無論是密集的英語支持、就業指導，還是為他們與澳洲的第一位僱主的面試做準備，我的團隊都在他們下一步旅程中發揮關鍵作用，這令人自豪。 」





「我們提供的幫助能確保他們發揮潛力，並證明多樣性在澳洲起確實作用。 」





非牟利組織國際定居服務（Settlement Services International）上周發佈的一份報告指出，如果政府能更有效發揮移民和難民的技能，澳洲經濟將可受益高達10億澳元。





該報告稱，這包括改善對新到達者技能的認可方式和改革英語語言要求，以及在各個領域之間建立更好的合作夥伴關係。

