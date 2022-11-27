莫里遜為自我委任多個部長職位辯護

他出任總理期間，曾秘密地宣誓擔任衛生、金融、工業、科技、能源及資源、財政及內政部長，而原來的部長當中，很多並知道有此事。
澳洲高等法院前法官 Virginia Bell 獲委任進行調查，她在調查報告中，猛烈評擊莫里遜這個做法，並認為他的行為，會「腐蝕市民對政府的信任」。
雖然莫里遜表示他歡迎該報告的結果，但就堅持自己不會因此而辭去國會的職務，會繼續為 Cook 選區的市民服務。
莫里遜為此發表了一份聲明，其中更為自己的行為辯護。
莫里遜表示，作為澳洲總理，他本住全力為澳洲全國利益、澳洲國民福祉作出爭取和保障的心態，而尋求履行他的職責。
Bell 前法官在她的報告中，提出 6 點建議，其中包括日後委任部長應該通知市民大眾。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。