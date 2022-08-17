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SBS 中文新聞 （8月17日）

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Published 17 August 2022 at 10:53am, updated 2 hours ago at 1:25pm
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 17 August 2022 at 10:53am, updated 2 hours ago at 1:25pm
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
提要
  • 莫里遜面對加重壓力，要解釋任內秘密委任自己多個重要部長職務的決定
  • 第一批從黑海港口出發的烏克蘭糧食，已成功啟航前往面臨飢荒的國家
  • 中國政府呼籲國內「增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎」
其他內容
前總理何華德認為莫理遜無需辭職
什麼情況下被視為觸犯了「反外國干預法例」？
市場周二無方向可言 澳洲開始辯論就業及技術峰會內容

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。

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