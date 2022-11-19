新州 Eugowra 找到第二具屍體 中西區居民提防洪澇

在新州中西部洪水氾濫的重災區 Eugowra，一名失蹤 85 歲老翁的屍體，相信已經被覓到。

NSW FLOODS

在新州 Eugowra 消防員正準備把肉鋪的牲畜屍骸運走。 Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/

他叫做 Les Vugec，自從本星期一早上起便失去了蹤影。

他已經是該鎮今次洪災下的第 2 名犧牲者，不久前的死者，是 60 歲的 Diane Smith。

澳洲氣象局警告新州中西區的居民要繼續防洪，原因是整個新州目前都受到嚴峻天氣的影響。

Advertisement
幾條主要河流，好像是 Lachlan、Darling 和 Murrmbidgee Rivers，正影響 Forbes、Condobolin、Bourke 和 Hay 這些市鎮。

在 Forbes，Lachlan River 的洪峰在星期三及星期四的時候，已達到 10.68 米的頂峰，雖然目前洪峰已過，但該處的水位，在這兩天依然然非常高，附近居民務必小心。

另一方面，南澳昨晚受惡劣天氣影響，逾 6,000 戶家庭電力供應中斷。氣象局發出破壞性疾風警告，風速每小時高達 100 公里。
更多內容

新州維州面對更多洪水威脅

新州和维州新冠病例数激增 昆州宣布已进入第四波疫情

新州建議的士牌照補償計劃 乘客服務費將加價

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 20 November 2022 at 10:57am, updated 2 hours ago at 11:06am
By Aaron Wan
Source: SBS