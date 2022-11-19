新州 Eugowra 找到第二具屍體 中西區居民提防洪澇

他叫做 Les Vugec，自從本星期一早上起便失去了蹤影。





他已經是該鎮今次洪災下的第 2 名犧牲者，不久前的死者，是 60 歲的 Diane Smith。





澳洲氣象局警告新州中西區的居民要繼續防洪，原因是整個新州目前都受到嚴峻天氣的影響。





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幾條主要河流，好像是 Lachlan、Darling 和 Murrmbidgee Rivers，正影響 Forbes、Condobolin、Bourke 和 Hay 這些市鎮。





在 Forbes，Lachlan River 的洪峰在星期三及星期四的時候，已達到 10.68 米的頂峰，雖然目前洪峰已過，但該處的水位，在這兩天依然然非常高，附近居民務必小心。





另一方面，南澳昨晚受惡劣天氣影響，逾 6,000 戶家庭電力供應中斷。氣象局發出破壞性疾風警告，風速每小時高達 100 公里。

