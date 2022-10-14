【遲來的公義】新航宣佈不再解僱懷孕空姐

新加坡航空公司 (SIA) 將不再解僱懷孕的空中服務員，以改變一項長期存在爭議的政策。





在此之前，航空公司的一貫做法是，在得知機組人員懷孕後，會讓機組人員放無薪假。當員工一旦提交了孩子的出生證明，工作人員就會被解僱。





如果員工想回到新航工作，他們將需要根據返回員工計劃，再次申請工作，並沒有能夠再次被聘請的保證。





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懷孕的新加坡航空機組人員現在可以在放無薪假前，申請臨時地勤工作。 Source: Getty / NurPhoto 據新加坡報紙《海峽時報》本周的報道，新航一項政策變化中，懷孕的機組人員將獲得 16 周的無薪假，然後自動被添加到下一次的航班人員名冊中





新航向工作人員表示，有關改變是為了能進一步支持在懷孕期間和之後的機組人員。





懷孕的員工現在可以申請臨時地勤工作，例如行政工作和處理客戶意見。





新航表示，將為休假期間合約到期的臨時員工續約一年。





據《海峽時報》報道，政策變更於 7 月 15 日實施。





一眾新加坡婦女權利組織經已進動改革十多年，現時變化才正式實施，這些組織批評新航的歧視行為，並同時推動為準媽媽提供更多的工作保障。





當中一個團體，婦女行動與研究協會（AWARE）對「遲來的」政策變化表示歡迎。





「我們歡迎新航遲來的政策變化，我們之前曾指出過這一變化。」





AWARE 在 Twitter 上寫道：「雖然這是一個積極的變化，但我們希望 SIA 繼續支持就職母親，允許更靈活的工作安排，並修改其限制性的美容標準。」





該公司在給新加坡網站 Mothership 的一份聲明中表示：「新加坡航空公司會在機組人員懷孕期間和之後提供支持。預計機組人員可以從宣佈懷孕到分娩前， 選擇擔任臨時地勤工作。」





「 這可能持續至少三個月至九個月。 這些機組人員將在產假結束後，恢復空中服務工作。我們將繼續努力挽留我們的人才，並投資在他們身上，以便他們能夠提供新航享譽全球的世界級服務。」





於2015年，卡塔爾航空公司亦取消了一項類似的政策，此前如果機組人員在受僱五年內結婚或懷孕，他們可能會被解僱。



