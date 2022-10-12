冷鋒掠過澳洲東南部 多個州地明後日暴雨降溫

氣象局指，受拉尼娜（La Niña）和熱帶地區的印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）影響，本周一道冷鋒緩慢掠過澳洲東南部，帶來大量水氣，促使多個州份面臨豪雨，直到周末才會放緩。





南澳今天已率先開始降雨，並在明日迎來頂峰。雨水從北部開始向東南方發展。阿德雷德座落雨帶邊緣，而Riverland地區就有超過40毫米大雨。冷鋒令明後兩日最高溫度預計僅8至16攝氏度。





維州也在今天開始降雨，明日迎來頂峰。雨水從北部的Mallee、Wimmera開始向南部墨爾本發展。





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周四中部高原的雨量預計介乎20至60毫米，而Bendigo、Seymour一帶去到80至100毫米。墨爾本則預計30至50毫米。包括墨爾本在內的地區都可能出現迅速形成的水災。而到周五，雨勢會向Gippsland發展，但水災危機仍存。



南澳中部、維州中南、塔州和新州南部將首當其衝。 Credit: 氣象局 塔州將在這一波暴雨中遭受最大衝擊，從維州方向掃來的雨水將給北部帶去50至100毫米雨量，最大可能去到150毫米甚至200毫米。儘管何伯特有山脈相隔，雨量仍有20至30毫米。





在新州，從Riverina到Broken Hill一帶的南部地區都會受暴雨侵襲，不過大部份雨水會降到西部已經出現洪水的地區。之後雨水會在周四和周五掠過新州其他地區。唯一的好消息是，東岸和雪梨預計在周五晚間停雨。





昆州西南部也預計在周四和周五有雨，不過會較為迅速且雨勢已被大幅削弱。之後，布里斯本、黃金海岸和北部會有正常規模的降水。





北領地方面，北部完全不會受今次氣候影響，甚至可能出現熱浪；南部烏魯魯石附近則受南澳冷鋒影響，從今天的31度降到明天的16度，再到周五晚間僅4度。Alice Springs也會從今天的39度降到24度。





西澳除了接壤南澳的部份降雨降溫，其餘地區不受影響。

