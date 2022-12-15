【冇錢過節?】兩州逾半受訪者過聖誕有經濟困難

為消費者比較各大零售商店及服務價格網站Finder 進行一項全國調查，發現在1114 名受訪者中，有53%（比例約等同1060萬名澳洲人）承認他們在支付假期期間費用「有困難」。





食品雜貨是受訪者最大的問題，33%的受訪者指在超市採買是他們今年聖誕節的主要憂慮。





其後的憂慮是汽油及能源的開支。





研究顯示，超過十分之一（14%）的人在支付房租有困難，11%的人會發現很難還清信用卡債務。





Finder消費者調查主管Graham Cooke表示，高昂的家庭開銷令部份澳洲人難以決定「今年聖誕節是要把錢花在食物，還是禮物」。





但他指「今年資金可能緊張，但仍然可與朋友和家人度過一個美好的聖誕節」。





在各州中，新州最多人表示在聖誕節有經濟困難，達56% ，其次是有52%的維州，而在昆州，則有45%。





Graham Cooke建議，計劃好聖誕節的開支，避免不必要的花費，他並建議人們盡早購物，避免在最後一刻才購買，「這可以幫助你避開人群和超支的誘惑。」



但全國零售協會 （National Retail Association）表示，在聖誕節前的10 天裡，估計澳洲各地的零售商預計將有215億元的收入。





協會指，有關收入按年增3.9%，並預計所有行業都會增長。





但生活成本壓力會令消費者謹慎對待節日消費，協會表示，由於通貨膨脹和利率上升，消費者比往年更早開始聖誕購物，以攤分慶祝活動的開支。





但協會認為人們的購物頻率更高，但購買量卻更小，但零售商在聖誕節前最後10天，也會是很繁忙。





協會並預測澳洲人在整個聖誕節期間，包括11月的下半月和整個12 月，將總共花費606億元。



