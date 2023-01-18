【一日四季？】雪梨今日錄330天最高溫 晚間即驟降近10度

自去年2月21日至今日（1月18日），雪梨市區錄得連續330天最高氣溫低於30度，是140年以來最長的低溫記錄，僅次於1883年的339天。





不過，天文台在今日上午11點錄得27.8攝氏度後，預測到下午3點和4點將衝破30度大關。





而素有雪梨火爐之稱的西區Bankstown和Penrith今日預計最高分別達34度和37度，Cessnock和Campbelltown也預測有35度。





雪梨全年氣溫較低除了是由於此前的拉尼娜現象，還因為持續被密雲覆蓋和海風輕拂。不過，一個低壓槽將從北方南下，將暖風帶離陸地。



氣象員James Rout預測，今天的高溫非常短暫，預計最快今晚7點就會下雨，帶來大量雨水和強風。「它會先在西南部抵達，約七八點去到市區，持續整夜。」





他預計雨量達20至30毫米，部份地區超過50毫米，而風速平均達60公里以上，最高去到90公里。





這場風雨將令雪梨氣溫驟降至20度左右，而明天星期四預計最高只有23度。





氣象局已向雪梨及新州沿岸地區發出強風警報，並預測二月平均氣溫為24.9度，比往年低4度。



澳網第二日比賽，白俄羅斯選手莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）要用冰袋降溫。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 與此同時，墨爾本本周也受熱浪侵襲，令澳網賽事也被迫暫停。





當地昨天下午2點的溫度高達36度，4點40分去到最高的37.2度，令11場比賽被推遲到今日。





而維州今日預測全境不超過30度，部份地區可能有暴雨。

