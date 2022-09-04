雪梨水景豪宅大火焚毀 華商去年底2400萬元買入

事發昨晚星期六（9月3日）晚，在雪梨下北岸Northwood的Cliff Road，緊急電話000人員，共接到近30個電話，12架消防車，高達50名消防員，在接近11點到場撲救。
著火房屋已經有107年歷史，由於火勢猛烈，部份屋頂倒塌，現場消息指該豪宅嚴重焚毀。
該豪宅由已故雪梨旅遊業女強人Mary Rossi擁有60年，她去年離世，她1961年與丈夫以16,500購入。
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豪宅去年底易手，買家為華人貸款機構澳銀Aoyin及澳洲投資集團Australia Capital Investment Group(ACapital)華裔創辦人Owen Chen。
Owen Chen曾經在2016年向澳洲審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority），申請在澳洲開辦第一間華人銀行。
據報，Owen Chen的太太Xiao Hong Li,也在Northwood擁有另一豪宅，是夫婦兩人2007年以570萬元購入。
昨晚燒毀的豪宅，在1915年建造，是Northwood區歷史最悠久的房屋之一，去年出售時，地產代理標榜是北岸擁有最長的臨水區，環境安靜。
該豪宅佔地接近5000平方米，沿岸長達46米，屬於莊園式，果園、網球場、船庫、砂岩地窖、主大樓有6間睡房。
豪宅可以眺望Lane Cove 河、雪梨市中心及澳新軍團（Anzac）橋。
有鄰居向傳媒表示，遇事豪宅完全被大火摧毀。
事件中無人受傷，有關當局正調查起火原因。
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