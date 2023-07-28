【譚仔下一站】澳洲分店計劃未有實行 譚仔國際：未來有進一步消息

譚仔國際在澳洲仍未見開分店的跡象，SBS 廣東話向譚仔國際查詢內部是否暫緩計劃時，譚仔國際並未有正面回覆。

Tam Jai Sam Gor

A Tam Jai Sam Gor restaurant in Hong Kong. Source: Supplied

譚仔國際旗下的米線連鎖店，在香港、中國大陸、新加坡和日本均設有分店「譚仔三哥」。繼去年進軍日本後，譚仔國際的下一步海外市場走向持續備受關注。

本台去年 4 月曾報道
，根據譚仔國際上市文件，「譚仔三哥」曾預期在 2023 年 3 月 31 日前於雪梨和墨爾本一共開設 7 間分店，再於 2024 年 3 月 31 日前開設 8 間。

但截至目前，譚仔國際在澳洲仍未見開分店的跡象。 SBS 廣東話向譚仔國際查詢內部是否暫緩計劃時，譚仔國際並未有正面回覆。

譚仔國際透過公關公司代表向本台表示：「譚仔國際正積極推進國際拓展計劃，澳洲仍是集團探索發展的潛在市場之一，未來有進一步消息，將適時公布。」

該回覆又指，目前譚仔國際無法提供有關澳洲發展計劃的更多信息。公關公司代表強調：「一旦公司有關於在澳洲開設分店的更多具體更新，定會盡快回覆。」
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Published 28 July 2023 11:32am
By Pui Yan Rachel Hui
標籤
Australia

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