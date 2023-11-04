10天內全澳6婦女涉因家暴死亡 聯邦政府：致力解決家暴問題

雪梨一所學校宣布計劃拆除一間體育館浴室，據稱 21 歲的教師詹姆斯 （Lilie James）於該那處被謀殺。





聖安德魯大教堂學校（St Andrew's Cathedral School）已向學生及家長發電子郵件，確認工程正在進行中。





本年 10 月 25 日，詹姆斯的屍體被發現該校的一間浴室內。而這位受歡迎的老師是今年在涉嫌家庭暴力事件中喪生的多名女性之一。





與此同時，聯邦政府重申致力於解決澳洲婦女受家庭暴力傷害的問題。





截至 11 月 1 日的 10 天內，全國已有 6 名婦女因涉嫌家庭暴力事件而死亡。





婦女權益團體呼籲為前線服務提供更多資金，幫助婦女擺脫暴力，也有團體呼籲聯邦政府解決暴力侵害婦女和兒童行為的根源問題。





總理艾巴尼斯表示， 社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth） 正在解決這個問題。



