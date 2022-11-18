止痛藥或設限買 關注團體指慢性痛症者已無選擇

本文重點 澳洲藥品監管機構正考慮一項限制銷售撲熱息痛產品（如 Panadol）的建議。

建議包括只容許一次購買一包或兩包撲熱息痛。

建議引起了人們對婦女，特別是生活在偏遠地區的婦女的影響的擔憂。

有關注團體表示，限制銷售撲熱息痛產品（如 Panadol）的建議可能會「嚇到」數百萬依賴這些藥度過日常生活的澳洲人。





醫藥用品管理局 (TGA) 的一個委員會於周三召開會議，審議公眾諮詢中對限制撲熱息痛產品銷售的回應。





關注團體在會上向委員會表示，對限制銷售撲熱息痛產品（如 Panadol）的建議的以下4點特別關注，包括



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將撲熱息痛限制為一包16片；

容許人們一次只買一包或兩包；

只容許18歲以上的人在沒有處方的情況下購買藥片；和

強制那些購買舒緩（slow release）撲熱息痛（如 Panadol Osteo）的人需獲得處方。

有關建議是回應2019年的一份調查，調查發現 在2006年至2016年間，5至19歲的澳洲年輕人服藥過量增加 93%。





目標之一是減少人們家中撲熱息痛的儲存量。 新州有毒物質信息中心（NSW Poisons Information Centre）的一項調查發現，在使用撲熱息痛導致自己中毒的人中，有10%最近購買了止痛藥。





但關注團體Pain Australia行政總裁Giulia Jones擔心，變化會對五分之一患有慢性疼痛的澳洲人（25歲及以上）造成意想不到的後果。





她指「這些人每天起床常常有很大的困難，如果你從未與患有慢性疼痛的人一起生活過，很難想像，這對他們的日常生活有多大影響。」



澳洲正在考慮，限制撲熱息痛（paracetamol）產品（如 Panadol）的銷售。 Source: AAP / David Crosling

誰依賴撲熱息痛？

許多患有各種健康問題的澳洲人都會使用撲熱息痛。





Giulia Jones指，「緩釋」（modified release）撲熱息痛，也稱為舒緩（slow release）撲熱息痛，可供患有關節炎的人，或那些最近接受過關節置換手術但仍在適應的人使用。





其他人可能正在服用一般撲熱息痛來治療脊柱問題、經痛或盆腔疼痛，包括子宮內膜異位症、和頭痛和纖維肌痛，這會導致肌肉骨骼疼痛。





Giulia Jones指，專家向 TGA 提交的文件指出，他們推薦只有3種非鎮痛止痛藥，而撲熱息痛是其中一種。





她指，許多人不能使用其他藥物，因為他們的胃或其他身體狀況或正在服用的其他藥物。





她表示，撲熱息痛是對其他藥物，和其他身體狀況產生最少不良反應的藥物，所以像是我們擁有的最安全的藥物。





「我們真的不想影響那些人自己控制痛苦的能力。」



如落實撲熱息痛限購建議的後果

Giulia Jones指，那些患有慢性疼痛的人可每天服用6到8片撲熱息痛藥片，如將包括限制在一包16片，即只能維持2天的份量。





「對於這些人來說，日常生活真的很困難。所以我們希望他們能夠購買兩周的用品。」





強制18歲以下的人要獲處方才可購買撲熱息痛，也可能影響年輕的照顧者為他們的父母購買，或影響患有慢性月經或骨盆疼痛的人購買撲熱息痛。





而要求人們有購買緩釋撲熱息痛的處方，亦是一種困難。





Giulia Jones指現時家庭醫生短缺，而且預約費用通常很貴。





她透露知道在坎培拉，看家庭醫生每次80元，現在很少有醫生會願意bulk bill。



Giulia Jones指現時家庭醫生短缺，而且預約費用通常很貴。 Source: Getty / Luis Alvarez/Getty Images 她認為，人們需要的是加強自我管理，建立正確的心態，要「面對痛苦」，而不是「從痛苦中退縮」。





建議亦對偏遠地區的人們產生大影響，Giulia Jones指，在偏遠地區的車站工作的人，可能需要開車幾個小時才能到商店。





她直言有關建議「讓患有慢性疼痛的人感到害怕」。





她指，政府已經不容許服食可待因(Codeine)，和鴉片類（opioids）的藥物，人們已經接受了，但壓力確實很大。





「你要讓購買撲熱息痛變得更難嗎？這就是我們所剩下的一切。」





「我想人們已經在購買多包撲熱息痛放在家裡，這正是我們不想見到的。」



Giulia Jones指，那些患有慢性疼痛的人可每天服用6到8片撲熱息痛藥片。 Source: AAP

現在正發生什麼事？

藥物調度諮詢委員會 (Advisory Committee on Medicines Scheduling) 預計將在2月份之前，宣布一項關於有關撲熱息痛的臨時決定，預計將於2023年4月做出最終決定。任何變更可能要直至2023年底或2024年初才會實施。





Giulia Jones希望，包裝限制、尺寸限制和處方要求都被取消。





她指，這些建議確實對很多人造成不利影響，而這群患有慢性疼痛的人，在過去幾年裡已經有很多事情要處理，包括在封城期間無法獲得醫療服務，他們有心理健康壓力。





她續指，在澳洲，患有慢性疼痛的人自殺的可能性，是沒有慢性疼痛的人的兩到三倍，他們也有壓力和痛苦需要考慮，她真的希望 有關建議會被放棄。



