【同香港搶生意！】澳人冷門旅遊地派錢吸國際遊客

台灣立法院本周三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，目的是在疫情後，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，遂制定《疫後特別條例》，經費上限為3,800億元新台幣，施行期間至2025年12月31日。





當局制定了今年赴台觀光客達600萬人次的目標，並在2024年翻倍，到2025年達到1千萬人次。台灣在2022年只有90萬遊客，主要來自越南、印尼、日本和美國。而在疫情前的2019年，一度錄得1180人次。





交通部長王國材表示，正積極研究多項方案，包括向遊客派發消費金。目前擬定為50萬名自由行旅客提供每人5,000元新台幣（約245澳元）的資助，旅行社則可以每團（至少8人）獲得1萬至2萬元新台幣（約978澳元）。





他提到，此舉是特別針對日本、南韓、東南亞、香港、澳門，以及歐美的重要市場。不過，當局尚未公佈派錢方式。



