【同香港搶生意！】澳人冷門旅遊地派錢吸國際遊客

後疫情時期，有國家加徵入境費，也有熱門旅遊地反而派錢吸引遊客！

蓮池潭 Lotus Pond in Kaohsiung

高雄名勝蓮池潭。 Credit: Getty Images

台灣立法院本周三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，目的是在疫情後，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，遂制定《疫後特別條例》，經費上限為3,800億元新台幣，施行期間至2025年12月31日。

當局制定了今年赴台觀光客達600萬人次的目標，並在2024年翻倍，到2025年達到1千萬人次。台灣在2022年只有90萬遊客，主要來自越南、印尼、日本和美國。而在疫情前的2019年，一度錄得1180人次。

交通部長王國材表示，正積極研究多項方案，包括向遊客派發消費金。目前擬定為50萬名自由行旅客提供每人5,000元新台幣（約245澳元）的資助，旅行社則可以每團（至少8人）獲得1萬至2萬元新台幣（約978澳元）。

他提到，此舉是特別針對日本、南韓、東南亞、香港、澳門，以及歐美的重要市場。不過，當局尚未公佈派錢方式。

245澳元看似並非很多，但台灣的酒店平均每晚只需99澳元，餐飲開銷一餐不足8澳元，很多旅遊景點都是免費。然而，台灣雖然是華人及多國的熱門旅遊地，卻長年
不入澳洲十大出境目的地


台灣在2022年10月開放邊境，是全球封關時間最長的地方之一。而香港早前也宣佈向全球派發機票，吸引外國遊客。
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Published 25 February 2023 at 1:05pm
By Koma Cheng
Source: SBS