今日大事（9月23日）

國會今復會將提交反貪機構議案

預計聯邦政府今日將會向國會提交建立聯邦層面的反腐機構的提案。





在英女王伊利沙伯二世逝世之後，國會兩院一直休會到昨日的全國哀悼日。今日復會後首先發起對女王的哀悼動議，並向新國王查理斯三世道賀。





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在眾議院的動議中，總理艾巴尼斯表示，已故女王在 1988 年為現在的國會大樓剪彩。





他又指， 即使過去兩個星期有一系列的活動和媒體報道，至今仍很難相信英女王已經逝世。





艾巴尼斯說：「 儘管所有莊嚴的盛況讓他們想起了這個可悲的事實，但仍很難接受伊利沙伯二世女王現在已成為回憶， 我們現在在一個她熱愛的國家，作為她的家庭的一部份，在她開設的大樓中，感謝她漫長而美好的人生。」





而國會下星期會繼續開會，補回女王逝世後推遲的會期。



新冠確診數再下跌 惟準確性受質疑

預計今日公佈的新冠疫情數據，會顯示確診人數進一步下跌。不過亦有人質疑數據的準確性。





聯邦醫療部門和各州地政府會在今日公佈每星期的疫情個案數字。而當局將每日報告改為每周報告的決定，一直受到醫學界批評。





上星期五第一次公佈每星期數據後發現，聯邦和州地因為使用不同的開始和結束日期，結果數字有較大出入。





此外，上星期的數據顯示，全國平均個案減少了百分之20.2，不過南澳只是跌了百分之0.3，而北領地就跌了百分之35.9，相差甚遠。





而平均住院人數就跌了百分之12.8。



Optus遭網絡攻擊 百萬人身份或被盜用

電訊公司Optus受到網絡攻擊，競爭與消費者委員會警告，外洩的個人資訊足以令數百萬人的身份被盜用。





Optus昨日受到網絡攻擊，造成客戶資訊外洩，包括姓名、生日、電話號碼、電郵地址、駕照號碼、護照號碼或者住址等，不過付費方式和帳戶密碼等安全資訊仍安全。





該公司表示發現後已即時採取措施阻止外部繼續接觸到資訊，並已通報聯邦警察和其他主要監管部門。





反詐騙機構Scamwatch建議Optus的客戶，更改網上帳戶密碼並開啟網上銀行戶口的多重驗證。





國防部長馬利士表示，當局正在調查網絡攻擊源頭。「事件令人非常擔憂，但我不可以透露太多。他說澳洲網絡安全中心已介入，而我知道Optus已盡全力保障安全。」





反對黨表示，政府必須訂立更嚴格的法例來保障電訊網絡方面的私隱和數據。而政府此前發起的針對社交平台的數據安全檢討，最快要明年先完成。



新州家庭暴力假將上升至20日

新州公共部門的員工，包括臨時工，他們的家庭暴力假期已增加一倍。





從 1 月 1 日起，他們將能夠在每年獲得 20 日帶薪家庭暴力假期。而為家庭暴力受害者提供支援的人將被允許使用他們的照顧者假期。





這些變化是在與工會、政府和家庭暴力專家協商後所作出的。





目前，全國約有 130 萬名員工可以獲得帶薪家庭暴力假。如果聯邦政府所提議的立法獲得通過，這個數字將上升到 1100 萬。





聯邦政府提議，在2023 年 8 月前，所有澳洲工人都可以享有10 天的家暴假期。目前，所有工人都可以享受5天有關假期。



達爾文軍事演習於明日結束

在達爾文進行的年度卡卡杜軍事演習將於明日結束。





來自20個國家的3千名海軍和空軍士兵，在北領地海域和空域駕駛護衛艦、驅逐艦、潛水艇和戰機，進行模擬海上戰鬥和軍事活動，包括人道主義救援和災難恢復等。





皇家澳洲海軍的巡邏艦亦有參與，加強邊境保護和打擊非法捕魚等。





今次卡卡杜軍演是疫情中斷兩年以來再次舉辦，在9月12號揭幕，各國將士亦為早前逝世的英女王默哀。



塔州230鯨魚擱淺 僅35條生存

海洋動物專家繼續拯救在塔州西部海岸擱淺的鯨魚。





約230條領航鯨，星期三在Macquarie Harbour的沙灘擱淺。當局派出的救援隊於昨日抵達後檢查，只剩下35條鯨魚仍生存。





經過一日的努力後，當中32條鯨魚已經放歸大海，但還有3條入水後未能自由游動。救援人員今日會繼續監視這3條鯨魚的狀況。





而未來幾日他們的主要工作是清理沙灘上近200條鯨魚的遺骸。



北領地隱瞞原住民囚犯被警擊斃 警方道歉

北領地警方因為怕引起暴力而隱瞞原住民囚犯死亡，一名警官為此道歉。





一名19歲的原住民男子於2019年11月，因為拒捕而被一名警員連開三槍擊斃。最高法院早前已判決該警員無罪釋放。





而在該名男死者的死因研訊中，警官霍斯特透露，當時其上級要求她不要將死訊告知死者親屬，以免引起原住民社區對警察的暴力衝擊。警方甚至按計劃開警車去機場，令親屬以為死者仍在生，是被送去Alice Springs治療。





霍斯特為她當時隱瞞事件作出道歉。



科學家呼籲研究珊瑚追蹤氣候變化

隨著海洋溫度上升，科學家呼籲進行全球性的與氣候變化有關的珊瑚礁研究。





澳洲的海洋學家一直追蹤本地珊瑚礁變化，發現海水水溫對熱帶和溫帶的珊瑚礁生物群落有不同的影響。





目前澳洲珊瑚礁調查中心，要參考另外兩個全球數據項目來監測本地的珊瑚礁為生物提供棲息地，以及珊瑚本身的情況，包括白化和水溫波動等。



俄羅斯外長指責烏克蘭後即離場惹批評

羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），在聯合國安理會發表完指責烏克蘭及其盟友威脅俄國後，馬上離開會議廳的舉動，遭烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評。





庫列巴引用俄國總統普京宣佈再徵召 30 萬軍隊後，當地很多人正設法離開的報道諷刺拉夫羅夫，就像俄羅斯士兵一樣逃離。





庫列巴又諷刺俄羅斯，以為自己可以僥倖脫罪。





「俄羅斯無恥。現屆俄國政府，基於可疑的法律，在 1991 年開始佔據安理會，並坐擁否決法律的權力，亦覺得自身『即使犯罪亦不會受罰』。而俄羅斯人亦相信，他們可以逃脫任何懲罰，同有權獲得想要的任何東西。他們認為自己的權力允許他們沿用 19 世紀的帝國主義的征服心態去侵犯其他國家。」



聯合國警告全球3億人瀕臨饑荒

聯合國世界糧食計劃署執行幹事比斯利（David Beasley）發出強烈警告，指俄烏戰爭、新冠疫情、通脹及氣候變化等問題，已導致全球合共 3 億人，正生活在飢荒的邊緣。





比斯利說，世界生產的食物應該足以養活全球 77 億人。但當中有一半的食物需要化學肥料，但世界第一大化肥生產國中國，卻全面禁止化肥出口。第二大化肥生產國俄羅斯，則因為戰爭而令出口受阻。





比斯利說，現時必須立即解決這個問題。「全球將在今年內，要面臨食品價格高企問題，情況會對國際造成嚴重破壞，如果大家要到下年，而不是今年內迅速解決問題，於2023 年出現食物供應問題就無可避免，亦將會出現人間地獄。」



中國：新疆人權指控是捏造事實

聯合國人權理事會正在日內瓦開會期間，中國新疆維吾爾自治區人民政府的發言人徐貴相，就新疆省的人權狀況辯論，強調當地人權狀況正好轉。





他又指，外界對中國政府侵犯「區內維吾爾人及其他穆斯林族群」人權的指控是岡顧事實，中國政府已準備好展開法律挑戰。





徐貴相說：「毫無疑問，新疆的人權狀況正進一步改善，亦並未有出現聯合國辦公室報告或人權理事會、美國及其他西方國家所聲稱的大規模侵犯人權的問題，我強調問題根本不存在。」





聯合國上個月發佈一份報告，嚴厲讉責近年來新疆發生涉嫌危害人類罪。外界認為，一些西方國家可能會在該委員會起草一項決議或採取其他措施，以就該報告向中國施加壓力。



伊朗婦女在被警拘留間死亡爆示威 9人喪生

伊朗正試圖平息社會因一名婦女在被警察拘留期間死亡所發起的示威。





伊朗情報部警告說，參加此類抗議活動是非法的，示威者將面臨被起訴。迄今為止，至少有 9 人因抗議 22 歲的阿米尼( Mahsa Amini )之死而喪生。當局聲稱她因心臟病發死亡，但她的家人說她沒有心臟病歷史。





美國已對伊朗的道德警察和其他政府機構的領導人實施製裁。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，伊朗的行為舉止軟弱。





貝爾博克說：「當女性安全時，社會上的所有人都是安全的。如果女性不安全，那麼這個世界上沒有一個社會是安全的。因此伊朗對勇敢女性的殘酷攻擊也是對人性的攻擊。當政府踐踏婦女的權利時，當政府沒有其他武器只能用暴力打擊她們時，這就清楚地表明， 這樣的政府是最薄弱和不負責任。」



以色列： 有限條件下將支持巴勒斯坦建國

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）於聯合國演講時表示，在巴勒斯坦人願維持和平的條件下，他會支持建立一個獨立的巴勒斯坦國。





他又強調，以色列正尋求和整個阿拉伯世界保持和平，而大多數以色列人亦讚成解決雙方的長期衝突。





他亦聲稱，如果巴勒斯坦人願意放下武器，以證明他們想要建立的巴勒斯坦國，並非是由哈馬斯和伊斯蘭國等聖戰組織接管，以色列馬上就會取消對加沙地帶的限制。



被控「阻差辦公」香港記協主席陳朗昇獲准保釋

香港西九龍裁判法院，批淮被控「阻差辦公」罪名的香港記者協會主席陳朗昇可以現金 2 萬元保釋，亦毋須施加離境限制，一直否認控罪陳朗昇亦提出，希望如期前往英國參加學術計劃。





陳朗昇亦是網媒 Channel C 採訪主任，他被控在 2022 年 9 月 7 日，在旺角故意阻撓在正當執行職務的警員，分別被控多項控罪，但檢控方暫時只落案一項「阻礙警務人員執行職務」罪。





案件將押後至明年 4 月 25 日再訊。



體育消息

澳洲國家足球隊Socceroos昨晚於布里斯本的友誼賽，於雨中以1 比 0擊敗新西蘭後，教練阿諾德對外界覺得球員的表現未如理想一事護航，強調有不少外在因素正對球員有所影響。





阿諾德強調，如果說澳洲隊的表現令人失望，他認為其中一點是體力方面未如新西蘭隊，但情況亦因為航班取消同延誤，有球員甚至在比賽當日的早上才到達。但他亦同時，實力方面，澳洲隊不應該只有一個入球。





而今次亦是澳洲在 11 月世界杯之前，在本土的最後一場比賽，他們將於周日對新西蘭，再次和對方交手。

