今日大事（11月8日）

【嚴重洪災再現】新州多個城鎮再收洪水警告

新州當局向更多城鎮發出洪水警告，預計未來幾天會出現嚴重洪災。





由於堤壩受損，導致Bedgerabong、Jemalong 和 Corrinella等地區的情況令人擔心。





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新州緊急服務隊一直在向鄉郊地區的居民空運沙包，以防止洪水淹浸房屋和農場。





預計下週 Condobolin 的洪水水位，將會達到7.4 米的高峰，相當於 1952 年的洪災般嚴重。





新州緊急服務部的工作人員已就位，並將在下周為這些地區的居民做好救災準備工作。



澳洲資訊自由訴訟案料花逾50萬公帑

澳洲信息專員辦公室，正準備動用超過50萬元的訴訟費用，來為一宗關於資訊自由審查的案件進行抗辯。





去年，前獨立參議員帕特里克（Rex Patrick）發起該項法律訴訟，指澳洲信息專員辦公室處理資訊自由相關事務的時間太長。





資訊專員福爾克（Angelene Falk）表示，該機構已用了$466,000來打官司，預計相關法律費用將增至$700,000以上。





「目前仍然有 97,000 元的訴訟費需要動用，由於法官在 11 月不開庭，而要延至明年2 月，我預計屆時的訴訟費用會再增加。」



當局就殘障人士服務法改革向公眾徵集意見

聯邦政府的《殘障人士服務法》自 1986 年以來進行首次重大修改後，政府有意就法案再向公眾徵集意見。





艾巴尼斯政府對近 40 年來都沒有重大更改的《殘障人士服務法》已啟動了檢討程序，正就該法例公開諮詢民意。





有關法案將就澳洲政府—除了在全國殘障人士保障計劃以外—還有些甚麼渠道向殘障人士提供額外的服務等情澏，制定規範。



調查：五份一入屋爆竊或破壞案於屋主在家時發生

隨著澳洲為期一星期的「鄰里守望周」昨天啟動，一項最新的調查發現，有五份一的澳洲人，曾在身處家中時、曾遭賊人入屋爆竊或遇到危及安全的問題。





調查建議澳洲人一旦遇到入屋爆竊，要採取適當的保護措施。





最新的「安全門」（Safe Gates）報告顯示，有四份之三的受訪者，在他們的住宅經歷過被賊人入屋爆竊，或對保安問題感到過恐慌，但並沒有在事後加強防盜措施。





鄰里守望大使漢南特（Ben Hannant）說：＂大多數人認為這些事件不會一而再發生，但現實是、賊人若覺得戶主在被爆竊後甚麼也不做，就將將單位視為很容易再次入屋爆竊的目標。＂





＂鎖好大門是確保每個家庭安全的第一道防線，亦是提高安全性的一種快速、簡單且輕鬆的方法。報告顯示，澳洲家庭需要做更多的事情來保護家園。＂



數據：20年逾五百兒童溺斃4成「年僅一歲」

澳洲皇家救生協會（Royal Life Saving）的最新研究顯示，過去的20年，全國有 540 名兒童因為溺水死亡，當中有40% 是受害者年僅一歲。





報告亦指，年滿一歲的小童，溺水的風險同期增加了兩倍。





澳洲皇家救生協會正推出提高公眾提高意識的運動，包括建議父母，應在池邊密切監察在游泳的子女、以及教育子女水上安全技巧等來確保兒童水上安全。



【氣候大會】聯合國秘書長：全球正「踩油加速」通往「氣候地獄」

過百位世界領袖正在埃及出席聯合國氣候變化大會，討論應對全球變暖的方法。





澳洲氣候變化部長鮑文、及國際發展與太平洋部長康羅伊亦有出席會議、會議重點集中在各國領袖分享其國家因氣候災害而造成的破壞。





聯合國秘書長古特雷斯對氣候變化發出了嚴峻警告，指氣候變化是今個時代一個決定性問題。





＂溫室氣體排放量持續增長，全球氣溫亦正不斷上升，全球正在通往「氣候地獄」的公路上「踩油加速」。＂





＂多個西非國家亦呼籲，一些富裕國家塵在氣候變化問題上向最受影響的發展中國家提供協助和補償。＂



馬斯克呼籲美國人中期選票選共和黨制衡政府

世界首富馬斯克（Elon Musk）敦促美國人在當地時間星期二舉行的中期選舉中、投票給共和黨。





馬斯克在Twitter向他所謂的「思想獨立的選民」發文，表示現時總統是民主黨人，對於有獨立思考的選民來說，共享權力可以遏制民主及共和兩黨出現嚴重的濫權行為，因此他建議在中期選舉中，投票給共和黨，讓共和黨可以控制國會。





但對於在亞特蘭大及佐治亞州的選民來說，女性的權利及通貨膨脹問題，才是他們最關心的問題。



普京證實至少5萬名「後備軍」正身處俄烏戰事前線

俄羅斯總統普京表示，自9月底以來徵召的30多萬後備軍當中，約有8萬人經已派駐烏克蘭。 5萬名後備軍人亦正身處前線。





＂現時有大約5萬人在戰鬥部隊，其餘的就仍未有參加敵對行動。＂





＂但區內參與特別軍事行動的就有多達80,000人。其餘的正接受訓練。但無論他們身在何處， 仍然是值得關注的事。＂



中國外交部強烈反對英國副大臣訪台

英國負責貿易政策的副大臣韓斯到訪台灣兩日，中國外交部發言人趙立堅敦促英國要切實尊重中方主權，恪守一個中國原則，停止任何形式的對台官方往來、及向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，並警告台灣當局勾連外部勢力謀求「台獨」的企圖「注定失敗」。



中國抗議七國集團外台港及新疆問題發「聯合聲明」

同時，中國外交部回應七國集團外長在德國舉行會議後，發表涉及中國內政—包括關於台灣、香港、新疆和西藏問題—的聯合聲明。趙立堅指，有關聲明正粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促七國集團別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政。



「肯尼亞航空」機師罷工 大量旅客滯留機場惹不滿

肯尼亞最大的航空公司「肯尼亞航空」的機師罷工，導致旅客要滯留機場。





一名乘客馬貢布（Martha Magumbu）表示，他因為要等候飛往南非的航班，已在機場滯留了四日。





＂機師正在罷工，但肯尼亞政府並無做任何事以確保旅客可以回國。大家都有工作要做，我們經已被困在機場漫長的四日時間。＂





另外，坦桑尼亞為亦為維多利亞湖空難的19名死者舉行特別的集體葬禮儀式。總理馬賈利瓦亦有出席喪禮，並證實事件中有 26 人獲救，包括兩名坦桑尼亞傷者。當地警方表示，飛機在惡劣天氣下發生故障，當時離地面約只有 100 米。



【體育消息】Socceroos國家隊出戰世界盃陣容今日揭盅

澳洲國家足球隊Socceroos教練阿諾德（Graham Arnold），將會於今日公佈出戰卡塔爾世界盃的國家隊球員名單，相信萊基（Mathew Leckie）將會是26 名入選球員之一。





澳洲隊首場賽事將對戰法國隊，將於 11 月 23日舉行。









