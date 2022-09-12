今日大事(9月13日)

英女王追思儀式假聖吉爾斯大教堂舉行

英女王伊利沙伯二世的靈柩已由蘇格蘭愛丁堡荷里路德宮，移送至聖吉爾斯大教堂。





英女王的4名兒女—英王查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子，分別在靈車四側送行，同時，亦有手持長弓及箭袋的皇家弓箭手連隊成員、陪伴靈柩緩慢前進，沿途有大量民眾聚集送別。





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靈柩運抵教堂後舉行追思儀式，首相卓慧思及蘇格蘭首席部長施雅睛都有出席。查理斯三世與弟妹出席守夜儀式，儀式結束後，靈堂會開放24小時讓公眾入內瞻仰，英國傳媒報道，約有2萬人輪候。





查理斯三世亦前往愛丁堡前、與王后卡米拉在倫敦西敏宮出席其登基後首次國會會議。查理斯三世發言時強調，決心以亡母為榜樣，並追隨她定下的範例、無私履行職務、服務國家及國民、捍衛民主及維護憲政政府。他強調，國會是英國民主的「命脈」。





之後，佢亦向蘇格蘭眾議院發表講話,並感謝蘇格蘭人民的慰問，及承諾將會竭誠為對方服務。



女王靈柩運送期間安德魯王子遭大聲辱罵

另一方面，在英女王的靈柩前進期間，突然有一名男子對安德魯王子大聲辱罵，稱王子是一個有病態的人，之後被當地警方拘捕。





涉案男子羅里之後接受一份報章訪問交待動機。





「王子是有權勢的男人，他不應該被允許干犯性罪行之後逍遙法外。」





一名女子在2 月向安德魯王子提出民事訴訟，指她 17 歲時被對方進行性侵。安德魯王子否認指控。同時，倫敦警方亦帶走一名高舉寫著「不是我的國王」標語的抗議者。



澳洲將接待英聯邦外交官舉行女王追悼會

總理艾巴尼斯今早會接待來自超過20個英聯邦國家的外交官，紀念女王伊利沙白二世的生平貢獻。





英聯邦各國大使及最高專員今早會參加在坎培拉總理府「The Lodge」舉行的女王追悼會。預計副總理馬利士，外長黃英賢以及太平洋事務部長康羅伊也會出席。



維州議會今日主體宣誓效忠英國新君主

維州議會將於今天舉行特別會議，議員會宣誓效忠英國新君主。 宣誓就職儀式預計歷時數小時，然後會有哀悼女王的動議，之後議會將會休會至下星期，作為向已故女王致意。





維州上下議院在 11 月州選舉前的最後一次會議原定於今個星期舉行，現在將推遲。





維州是全澳唯一一個根據州憲法，要求國會議員重新宣誓的司法管轄區。



民調：加息及生活成本上升令民眾「勒緊褲頭」

最新消費者調查顯示，民眾正「勒緊褲頭」以應對加息及整體生活開支上升等問題。





聯邦銀行公布的8 月份家庭支出意向指數，只些微上升0.8%，但經濟分析師「吉爾伯特」總結時表示，消費力並不如調查顯示般低。





但聯邦銀行高級經濟分析師艾倫（ Belinda Allen） 就話，調查顯示生活開支已提高，令民眾要更加「精打細算」。





「雖然食品方面的支出仍然很高，但我亦聽到有客戶會改為買更化算的產品，以應對食品價格上升。而在 8 月，服裝、外出用餐同外出飲酒、以及其他娛樂支出等方面亦已有所放緩 ，原因是利率較高，預計這種趨勢會持續。」



報告：年長租房者被迫提早入住安老院

新報告顯示，由於及租房供應不足及質量差等問題，令年長的租房者被迫要提早入住長者護理機構。





關注組織Anglicare Australia 對全國 500 名 50 歲以上人士進行調查，發現近半數要租屋住的長者，正受貧困問題困擾，而他們的居住開支比擁有自住房屋人士高出不少。





調查報告的總結指出， 雖然近90%受訪者希望可以留在家中安老，但因應全國普遍存在住房危機，對租屋的長者，這種想法是不切實際。





亦有超過 70%的受訪租戶表示，住宿開支是在家安老的最大障礙，但只有15%受訪業主有相同的看法。



塔州公共機構虐待兒童問題研訊今日踏入最後一日

調查塔州公共機構虐待兒童的研訊，將於今天舉行最後一次聽證會，預計也會向調查委員會提交總結陳詞。





調查主要集中在Ashley青少年拘留中心的虐待事件，該拘留中心被形容具有「野蠻文化」，塔州政府拒絕立即關閉拘留中心的要求，說該設施將在 2024 年底前關閉。





研訊亦會審視一名在Launceston綜合醫院任職近20年的護士，被控虐待罪的指控。





由於擔心最新一輪烏克蘭戰事仍會擾亂當地基本供應及令平民喪生，聯合國今個星期將會派遣一支人道車隊前往當地。





聯合國秘書長古特雷斯的發言人杜加里克說，車隊將會前往烏克蘭軍隊在最近的一次進攻中，從俄羅斯所收復的「哈爾科夫州」。





他亦指，由於平民傷亡人數繼續增加，聯合國亦會與地方當局及援助組織合作，向受戰爭影響的地區提供人道援助。





「聯合國已派大量人手、專注處理烏克蘭人道主義危機及努力減輕市民擔憂冬天即將來臨等問題。同時，聯合國人權監測組織、亦一直定期報告他們在烏克蘭見到的情況，尤其是烏克蘭人民在戰事中繼續面對痛苦等問題。」



聯邦副總理：澳洲將繼續支持烏克蘭

副總理馬利士承諾，澳洲將繼續支持烏克蘭，並形容烏克蘭最近對俄羅斯的反擊是鼓舞人心。





澳洲目前非北約捐助國中，向烏克蘭提供最多支持的國家，截至 7 月，澳洲已提供共3億8千8 百萬元的軍事援助。





馬利士向澳洲廣播公司ABC表示，雖然烏克蘭進行更多反攻、已令俄羅斯軍隊在周末從「哈爾科夫」東部撤出，但戰爭仍未結束。





「烏克蘭需要持續的支持，因為目前的戰爭，反映一個非常重要的原則正受到威脅，即是有大國正試圖欺壓一個較小的鄰國，這是完全不可接受。澳洲需要促進基於規則的全球秩序。」



中國歡迎聯合國決定單獨討論「澳英美核潛艇合作」

聯合國的國際原子能機構理事會在維也納開會，經協商後一致決定以單獨正式議題形式，討論澳英美的核潛艇合作問題。





中國駐維也納聯合國代表王群在有關議程通過後接受傳媒採訪時表示，三國核潛艇合作本質上是核擴散，三國必須放棄這個危害全球的舉動。





「澳英美三國的合作已超越機構秘書處的職責範圍，不是三國可以私自處理，必須由機構的成員國來管理。」





「理事會的決定，充分反映國際社會對三國核潛艇合作同有關核武材料轉讓問題的關切，說明美國式小圈子，在機構內『不得人心』。」





王群亦指：「在中方主張下，理事會連續4次以協商一致的方式，決定以單獨正式議題形式討論有關問題，挫敗一些國家企圖騎劫理事會的圖謀。」





澳英美去年9月建立新的三方安全伙伴關係下，美英將與澳洲分享核潛艇技術，並協助澳洲建造8艘核動力潛艇。澳洲因而撕毀之前同法國簽訂的合約，不再向法國訂購12艘常規潛艇。



布市23歲男子遇刺致死案 警方：一人被捕四人仍在逃

布里斯本警方拘捕一名男子，並追捕另外4名男子，相信他們與一名23歲男子被刺死的案件有關。





警方表示，23歲男事主開車進入東南區Mansfield一個健身室停車場，被一部汽車追趕，然後被另一部汽車撞，男事主試圖棄車逃離，但被多名男子追趕，並在馬路中間被其中一名男子刺中，重傷不治致死。





警方正調查案件是否與電單車黨有關。



【體育消息】只停「英式足球」紀念英女王捱批 大部份賽事將恢復

由於外界批評指「英式足球」是唯一一項運動因為紀念英女王逝世而停止進行後，有關方面決定，將會在今個星期恢復各級的足球比賽。



