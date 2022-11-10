今日大事（11月11日）

Medibank洩密：黑客再公開酗酒精神病資料

Medibank 數據洩漏事件，內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 聲言澳洲最「聰明同強硬」的人會追蹤幕後黑手，但黑客對此嗤之以鼻。





涉嫌是幕後的黑客勒索組織聲稱， 在午夜已於暗網公開更多Medibank客戶的敏感醫療細節，黑客於今日清晨貼文指再附上有關酗酒個案的資料，可能跟精神健康及酗酒問題有關。日前黑客已公開了一批跟墮胎個案有關的數據。





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歐妮爾表示昨日兩次跟Medibank行政總裁科茲卡 （David Koczkar）聯絡，並向他清楚表明公眾的期望，保證客戶得到充分支援。



昆州加緊防疫 北領地則放寬

昆州宣佈加緊防疫措施以應對第四輪新冠疫情，而北領地就相反地剛取消強制口罩令，及上報檢測結果。北領地昨日由綠色疫情應對級別下調至橙色級別。





昆州衛生廳長達芙 (Yvette D’Ath) 大力鼓勵公眾接種疫苗，以保證得到最高的保護。廳長又忠告昆州居民於醫療設施及戶內，以及乘搭公共交通時要戴口罩，但強調並非強制。





達芙要求病毒檢測呈陽性者上報結果，讓當局可以關注社區中活躍個案的數字。達芙指目前大部分的新病例是於布里斯本北面，及黃金海岸錄得。



全國今悼念陣亡將士紀念日

今日是陣亡將士紀念日，全國會靜默片刻悼念於維和任務及戰事中犧牲性命的將士。





今年是澳洲結束國民服役的50週年，以及參與維和行動的75週年。





全國各地都會舉行活動悼念為國捐軀的103,000(13萬3千)名將士。



曾為澳工作20年 政府檢討阿富汗公民定居澳洲

聯邦政府宣佈將會檢討一個安置阿富汗公民於本地定居的計劃，這批阿富汗人曾經於澳洲駐當地執行任務20年間受僱為澳洲工作。





外長黃英賢強烈批評前莫里遜政府處理安置這批人士的手法，尤其是去年於塔利班控制喀布爾之後。





一份調查當時疏散行動的報告指出，有程序上的延誤，令到不少阿富汗人滯留當地而陷入極大危險。





黃英賢於參議院審計委員會聆訊上表示，將會檢討當局如估審批簽證申請，以及是否有需要修改有關法例。





黃英賢說：「澳洲應該表現出有誠意，去協助曾經幫助過我們的人，這個原則不單只是道義使然，亦是關乎國家安全所必須，因為如果我們不協助曾經幫助過我們的人，於其他情況下，就很難獲得他人的協助。」





自從安置計劃推出後的十年間，只有剛超過2,300名阿富汗人到本地定居。檢討報告將會於明年初呈交聯邦政府。



艾巴尼斯、 拜登今日出席東盟峰會

總理艾巴尼斯將會出席今日於金邊揭幕的東盟峰會，除澳洲外，美國總統拜登以及多國領袖亦獲邀參與這個十國聯盟組織的會議。





主要議程將包括緬甸的政治危機、烏克蘭戰事、持續的南海爭拗、疫症大流行復甦行動、貿易、以及氣候變化問題。





而人權組織於峰會外舉行示威，抗議柬埔寨廣泛拘禁反對派人士的行動，包括美籍柬裔律師森迪莉。





一名示威者表示，他們期望及呼籲國際領袖，尤其是會於11月12至13日出席會議的美國總統拜登，向柬埔寨皇家政府提出森迪莉的問題，促進她跟其他政治活躍人士立刻獲得釋放。



艾巴尼斯將會見柬埔寨總理洪森

總理艾巴尼斯表示希望於目前全球面對通脹、供應鏈問題、及疫情復甦的挑戰時，澳洲能夠於國際間表現出鎮定、成熟、和合作的領導方法，去面對挑戰。





他於出席東盟峰會期間，將會與柬埔寨總理洪森會面。澳洲及柬埔寨正慶祝兩國建交70週年。預料兩國領袖會面的議題會包括就業、經濟增長和區內的適應。



新州首置者可選年繳物業稅 代替一次性印花稅

新州的首次置業者將可以選擇繳納一次性印花稅，或者每年繳納物業稅。州長佩洛德提出的改革法案，昨日於州議會通過。





如果獲得州總督比茲莉 (Margaret Beazley)及時簽署，由明日起，首次置業者購買樓價不超過150萬的人士將可以選擇納稅方式。但這項計劃要到1月16日才生效，在此之前，選擇物業稅的人士屆時會獲得退還印花稅。





佩洛德聲稱這項計劃讓首次置業人士有所選擇，可以幫助大批人士提早大概兩年有足夠儲蓄交首期。



澳洲排放為埃及雙倍 人口只有其四分一

一個新的排放追蹤器顯示，澳洲的溫室氣體排放量差不多為埃及雙倍，雖然埃及人口是澳洲的四倍。





這個氣候追蹤器 (Climate TRACE) 由前美國副總統兼氣候活躍人士戈爾 (Al Gore) 於埃及揭幕，(聯合國氣候變化大會正在當地舉行）。





澳洲氣候理事會研究總監布拉德肖 (Simon Bradshaw)指，這個追蹤器錄得的數據揭露出澳洲是用化石燃料的巨頭，以及氣候危機是如何不公平。





澳洲的排放量是整個太平洋區，包括新西蘭在內，的三倍。布拉德肖指，排放量最低的國家，例如太平洋島國，反而受到氣候災難影響最嚴重。



維州「被盜一代」補救計劃二次創傷原住民

原住民領袖表示，維州「被盜一代」補救計劃的運作方式存在很大問題，聲稱計劃正重新為他們帶來創傷。





有關計劃於七個月前展開，並向符合條件的人道歉， 以及發放10萬澳元。





維州約有1200人有資格參與計劃，但截至10月，當局只接獲489分申請，一共發放117筆款項，成果遠遠落後於其他有類似計劃的司法管轄區。





（Yorta Yorta 和 Dja Dja Wurrung (Jah joo Rung) 的女人）班布萊特（Muriel Bamblett）是維州保護原住民兒童機構（Victorian Aboriginal Child Care Agency） 的行政總裁，該機構為受到「兒童被強行從家庭移走政策（child removal policies）」所影響，而離散的原住民家庭成員， 提供重新聯繫服務。





班布萊特指， 她親耳聽過，原住民於尋求所需幫助時，所遇到的困難。





班布萊說：「有關計劃的運作方式非常卑鄙。如果只是於表格上打勾，以及填寫表格， 處理表格的人，根本不了解原住民於整個過程中究竟失去了甚麼。我認為，我們不單止感到悲痛，我們是失去了家人，失去跟自己文化的聯繫，失去了自己的社區， 這是一種孤立。」





維州律政廳長賽姆斯（Jaclyn Symes） 於一份聲明中承認這個過程對幸存者而言，可能很困難， 並敦促原住民於申請時如需幫助，可以聯繫社區司法和安全部。





維州政府表示正在監控有關計劃，並正考慮是否需要投放更多資源。



普京不會出席20國峰會

俄羅斯總統普京預計將不會出席下周於印尼巴厘舉行的 20 國集團峰會，估計他是為了避免因俄烏戰爭問題，而有機會跟美國及對方盟友發生衝突。





峰會負責人潘杰坦證實，俄羅斯代表團將由外長拉夫羅夫將率領。





潘杰坦說：「我們已經獲悉，普京將不會出席G20峰會，並會派高官代表出席，印尼總統佐科威和普京通電話時，已對這個安排進行了討論，目前總統佐科威希望通過跟所有領導人進行溝通，讓峰會可以切合所有人的需要，（而無論俄羅斯有何決定），峰會都是為了與會國家的共同最大利益而設。」



拜登將與習近平首次會面討論台灣

美國總拜登將會於G20 會議期間，跟中國國家主席習近平進行雙邊會議，亦是拜登成為總統後，兩人首次會面。





有美國的高級官員表示，拜登認為，美國必須在甚中國交往一事上設立底線、以及確保要制定限制兩國競爭的規則。美國國家安全顧問沙利文表示，兩位領導人將會討論台灣問題。





沙利文說：「美國政府之後亦會有機會，向台灣通報兩人會面的結果，我相信台灣會對美國的立場感到安全和舒服，因為美國會繼續支持台海的和平與穩定。」



歐盟：2025年將限制銷售燃油汽車

為了進一步限制燃油汽車造成的污染，歐盟正草擬，加強有關新能源汽車的規定。有別於歐盟議員及成員國上月達成的協議，即至 2035 年會完全禁止銷售新的燃汽油及柴油的汽車同貨車，新規定希望從 2025 年 7 月起，就限制在歐盟銷售的所有有關汽車、貨車、卡車和公共汽車，因為即使到2035 年，預計這些車輛，之後仍會有一段長時間可以於路上行駛。





歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）表示，正草擬的新規則，將可以降低排氣管以及剎和輪胎的排放量。





布雷頓說：「歐盟的新提議將產生實際的影響，因為到 2035 年，由於得益於歐盟第7期的汽車規定，輕型車輛的氮氧化物(NOX)排放量，應比現時沿用的第6期規定減少約 35%。而對於重型車輛，削減的比率則超過一半，所以對所有歐洲人而言，新提議確實會構成相當大的變化。」



歐盟公佈加強網絡安全提案

俄羅斯於烏克蘭進行了網絡攻擊後， 歐盟公佈了一項加強網絡安全的提案。





歐盟高級代表豐特列斯（Josep Borrell） 解釋了歐盟的動機。





豐特列斯說：「 網絡戰爭及網絡攻擊，已經成為現代戰爭不可或缺的一部份。俄羅斯對烏克蘭的侵略，伴隨住一再的網絡攻擊，不單止針對烏克蘭，亦是針對我們，和私們的夥伴國家。 我記得在戰爭爆發之前，於基輔被轟炸前，曾經發生了一次大型的網絡攻擊。因此，我們建議提高我們的預防、偵測、及阻止網絡攻擊的能力，以保衛我們免受攻擊。」





歐盟委員會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager） 稱，於烏克蘭的戰爭是對網絡安全的警號。





這些提案目的是確定歐洲基礎設施方面的不足， 例如無法處理重型或大型軍事設備的道路、橋樑、鐵路線、港口或機場。





這些基礎設施將會被優先升級。





各國軍隊之間的聯合行動，以及民用和軍用網絡安全服務之間的更多合作，亦正被討論中。



烏克蘭簽署加入《東南亞友好合作條約》

東盟峰會期間，烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）簽署加入《東南亞友好合作條約》。





美國和歐盟亦是條約的締約國，俄羅斯自 2004 年以來，亦該簽署加入條約。柬埔寨外交部發言人指，烏克蘭外長簽署 TAC，表明希望已開始願意同東盟建立夥伴關係及加強友誼。



伊朗聲稱成功開發「超高音速彈道導彈」

伊朗聲稱已經開發出能夠挑戰防空攔截系統的「超高音速彈道導彈」。伊朗革命衛隊的「航空及航天師」指揮哈吉扎德將軍說，新武器能夠打擊導彈防禦系統。





哈吉扎德說：「靠著神的恩典，伊朗成功研製出一種先進的高超音速彈道導彈，它能夠避過最現代、最先進的「導彈防禦系統」，甚至可以瞄準這些系統本身進行攻擊，這些系統，以往一直被敵人視為最重要的防禦工具之一。」





所謂的高超音速武器的飛行速度，是目前音速武器的五倍，而且飛行軌跡更複雜，及難以攔截。若消息屬實，可能會加劇國際社會，對伊朗導彈能力的擔憂。





據報，中美亦正研發同一項技術，而俄羅斯則聲稱，已經在烏克蘭的戰事中，使用有關技術，但有分析人士稱，伊朗亦有多次誇大其武器能力的記錄。



法國炮轟意大利自私 拒絕人道船隻入境

法國政府宣佈將允許一艘人道船隻，停靠該國其中一個港口。船內有 200 多名偷渡者剛在地中海獲救，但意大利當局一如以往拒絶同類船隻入境。





法國當局就批評意大利做法自私。內政部長達爾馬寧指，正因為意大利拒絶，法國現時要為對方的行為負責。





達爾馬寧說：「意大利新政府正做出了令人費解的決定，即使船隻已是無可爭議地處於意大利研究和救援區，但他們都未有響應於過去數日船隻發出的多次求助，在這種情況下，法國當局決定破例，邀請船隻駛入土倫軍港，去彌補意大利政府所作出、令人難以接受的行為。」



體育消息

格拉斯哥舉行的「比利·簡·金杯」網球賽事，澳洲的「桑德斯及湯珍奴域」組合，於雙打賽事中，擊敗斯洛伐克的對手，晋級半準決賽。





同時，湯珍奴域下一場的單打賽事，將對戰比利時的梅頓絲，有望為澳洲隊爭取全場總冠軍的榮銜。





