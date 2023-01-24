今日大事（1月25日）

美國一日內發生4宗槍擊案釀13死

美國24小時內發生多宗槍擊案件。





華盛頓州警方在當地星期二凌晨三時許接報，指有人在Yakima市內一間便利店進行槍擊，到場發現店內3人被殺及3人受傷，疑兇仍然在逃。





當地時間周一傍晚6時許，加州奧克蘭的一個加油站，亦發生涉嫌槍擊案，警方接報到場發現多個彈殼，但未發現受害者，正調查死傷者身份，但已接獲多家醫院通知，指傷者全部自行前往醫院，其中1人傷重死亡，其餘7人情況穩定，暫時未有人被捕。





同日下午，加州半月灣一個農場及附近一個貨運公司，發生兩宗槍擊案導致共7人死亡。警方相信兩宗案件有關連，已拘捕貨運公司的一名67歲的華裔職員。





愛荷華州一間學校亦發生槍擊，造成2名學生死亡，9人受傷，其中一名僱員危殆。警方已拘捕3名嫌疑人。



相關內容 加州華埠槍殺案死者增至 11 人 72 歲疑兇車內自殺身亡

烏克蘭高級官員涉貪被控而辭職

隨著烏克蘭有多名高級官員，包括副國防部長及副司法部長，因捲入涉及俄烏戰爭的貪污舞弊指控而相繼辭職，情況正引起國民不滿。





總統澤連斯基已承諾，會就可能有人試圖阻止烏克蘭加入歐盟及攔阻北約向他們作支援等問題，調查涉事官員。





有居民表示，尤其是在戰爭期間出現的貪污問題，是絶對不可以容忍。





「戰爭期間的貪污問題完全不能接受，因為當有人為對抗俄羅斯及保衛祖國而捐軀的同時，州長或其他高官員等政府高層卻被揭發涉及貪汚和舞弊。這種情況絶對不能接受，市民一定會向政府強烈施壓。」



美前副總統彭斯家中發現政府機密文件

繼美國總統拜登家中傳出發現機密文件後，上周前副總統彭斯（Mike Pence）的家中亦發現了機密文件。





彭斯的律師Greg Jacob指於1月18日去信國家檔案和記錄管理局（National Archives and Records Administration），表示在上屆政府結束時，「少量帶有機密標記的文件」被「無意中裝箱並運送」到彭斯的家中。





他聲稱彭斯是在總統拜登的寓所發現政府機密文件後，因「出於謹慎」而向專家尋求處理機密文件的法律意見，主動在寓所搜尋，他對該批機密文件出現在自己寓所並不知情，重申明白保障敏感及機密資料的重要，同時已準備和願意全面與國家檔案和記錄管理局調查。





美國聯邦調查局（FBI）於19日晚在彭斯位於印第安納州卡梅爾的家中搜查到機密文件。



人權組織起訴緬甸軍政府將領

捍衛人權組織Fortify Rights及 16 名緬甸居民，已向德國法院刑事起訴緬甸軍隊將領，要求對軍方在 2021年軍政府接管緬甸 後及在 2017 年涉嫌鎮壓羅興亞穆斯林社區等罪行，作出懲處。





組織的行政總裁Matthew Smith表示，申訴書長達 215 頁，犯罪證據附件亦有過千頁。





「軍政府的成員不應該感到安全，因為世上的公義仍然存在，而他們最終亦會被追究責任。任何掌握重要信息、和想申張正義的軍政府成員，都應該挺身而出和國際司法機制合作。」





他說：「在好多人的眼中，軍政府並非緬甸政府，而只是一個犯罪集團。軍方負責人敏昂萊正帶緬甸走入一條的黑暗的絶路。而他和其他需要為軍政府暴行負責的人，最終必定會被追究責任。」





德國聯邦檢察官辦公室，日內必須決定是否允許將案件交由法庭處理。同時，海牙國際刑事法庭亦正就緬甸軍方將領的行為進行調查，聯合國的國際法院調查軍方是否有犯下種族滅絕罪。



黎巴嫩爆炸案涉事高級官員被起訴

涉及 2020 年 黎巴嫩貝魯特爆炸案 的前總理迪亞布以及另外兩名前部長，已被正式被起訴故意殺人罪。





爆炸案據報是因為有人在不安全條件下，將數百噸硝酸銨儲存在港口內而引發，最終導致 220 人死亡。





有關案件的調查工作，一度因政治反彈及法律投訴而中斷約一年之久，而負責審理法官比塔爾表示，他們在本周已恢復調查。



中國春節電影受熱捧 業界冀恢復繁榮

截止昨日（1月24日），中國春節期間的電影票房，包括預售戲票在內，已突破25億元人民幣。





數據顯示，雖然電影票平均價格今年比去年同期有些微下降，但單計今年大年初一的大盤票房總額達13.5億多元人民幣，是去年的九成三。





有分析認為，市場快速回暖及上演的電影具備質素和口碑，都令春節檔期的電影受到追捧。





業界期望春節的業績，可帶動今年中國內地電影市場，重回疫情前的繁榮發展，並帶動全個電影產業鏈恢復信心。



印度男子涉謀殺被印度回澳洲

印度一個法庭下令將一名涉嫌謀殺的男子引渡返回澳洲。





24歲女子Toyah Cordingley的遺體四年前在凱恩斯以北一個海灘上被發現之後，當局一直追捕38歲的辛格（Rajwinder Singh）。警方指辛格在女子死亡後逃到印度。





今個月初，辛格表示他希望返回澳洲並願意面對審訊。



【澳洲日】當局將公佈年度傑出澳洲人獎

在澳洲日頒發的年度傑出澳洲人獎（Australian of the Year），將會在來自全澳各地的32 名入圍者齊集坎培拉參加頒獎典禮時揭曉。





這一個獎項是全國澳洲日委員會（National Australia Day Council）向澳洲公民授予的國家榮譽，以表彰他們對社區的傑出積極影響。





來自四個獎項類別的32 名入圍者會聚集在坎培拉參加一連串活動，包括由澳洲和解協會（Reconciliation Australia）舉辦的早餐會以表彰入選的原住民及在澳洲國家美術館舉行的午餐會。





澳洲和解協會的行政總監文迪恩（Karen Mundine）感謝所有入圍者為國家作出的貢獻。





「在這些獎項中，（各位）不單代表一部份人及其社區，並且代表整個州或領地。在今年，澳洲人將會需要就第一批澳洲人（原住民）納入國家的建國文件作公投，這是尖銳的提醒，提醒原住民及托勒斯島民在澳洲的成功中繼續發揮基礎作用。」



當局在北領地愛麗絲泉控酒以打擊罪案

在愛麗絲泉的青年罪案問題日益嚴重，北領地政府決定限制當地的酒精銷售。





總理艾巴尼斯昨日到當地，和領地政府、市政府、社團、警方、以及前線服務人員會面。





原住民事務部長貝妮（Linda Burney）和艾巴尼斯及北領地首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles）公佈一系列措施打擊暴力罪行。





貝妮說：「最重要的是我們親自到本地，因為本地社會期望當局採取行動，而我們作出回應是非常重要。街上的青年問題和酒精助長暴力都是實在的問題。」





公佈的新措施包括立刻開始在區內，在星期一、二，禁止出售外賣酒精，其他日子就縮短營業時間，並限制每日每人只可以購買酒精一次。



調查：四份一癌症病人難以獲取護理

一項調查發現，在維州的癌症病人之中，接近四份之一稱一直要面對和疫症大流行以及接受護理有關的困難。





維州癌症協會調查了300名受訪者的經驗，包括來自越南語、廣東話、阿拉伯語和葡萄牙語社群。





結果顯示，雖然封城和限制措施已經撤銷，長期輪候時間影響到癌症護理的問題繼續受到關注。





維州癌症協會發言人Danielle Spence向SBS新聞表示，非英語人士在沒關顧者陪同的時候，會覺得使用醫療措施有困難。





他提醒任何有癌病的非英語人士，癌症協會有多種類和多種語言的資源。資訊和支援熱線是13 11 20，非英語人士可以打13 14 50。



民調指工黨將勝出新州議會選舉

幾日內再有第二個民意調查顯示，新州執政黨可能在三月大選中落敗。





今日在《雪梨晨鋒報》刊登的 Resolve Strategic 調查結果顯示工黨可能會獲得37%的基本票，兩黨聯盟可能只得34%，低於2019年贏得的42%。





不過佩洛德（Dominic Perrottet）作為州長的支持率就達到他在前年接任以來的最高點，雖然他早前承認曾經穿著納粹制服出席在自己的21歲生日派對，並公開道歉。





民意調查發現三份之一選民支持佩洛德，29%支持工黨領袖柯民思（Chris Minns），超過三份之一選民仍然未有決定。



新州縮短大學畢業生獲取教師資格時間

新州當局為鼓勵更多人加入教師行業，有意將大學畢業生獲取執教資格的時間減半。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，在新建議之下，畢業生可能在再完成一年課程之後就可以執教。他認為完成了學士學位課程的畢業生，無需再拖延多一年。





西澳現針對水災災民騙局

有騙徒針對 西澳水災 災民，訛稱提供金錢援助，套取個人資料。





騙徒利用一個塞爾維亞官員的照片，附上一個虛假的Facebook網頁鏈接，訛稱為災民提供2萬元，之後要求先繳交一筆費用。





西澳商務廳長埃勒里（Sue Ellery）指這些詐騙信息冒充來自相識的朋友，而這個朋友聲稱他和其他人都已經獲取援助金，鼓勵收訊人聯絡一個中間人。





他說當局大力忠告災民要加倍提防，如果隨便收到手機短訊或者社交平台訊息，不要點擊這些鏈接，或者透露個人資訊，包括銀行戶口等。



維州多地受雷暴侵襲 逾千戶停電

維州部分地區受到雷暴侵襲，數以千計用戶停電。





昨日下午智朗地區受到雷暴和豪雨侵襲，導致突發水浸。今朝區內有超過1,170個用戶仍然停電，緊急服務隊伍接到區內的116次求救。





在其他地區今晨也有734個用戶停電。





另一方面，新州部分地區和昆州東南面昨晚亦受到暴雨侵襲。氣象局在多個地區發出嚴峻雷暴警報，包括 Ipswich、布里斯本西南面、Campbelltown，以及雪梨西南面。



新州賭徒博彩開支持續上升

新州酒精及博彩管理局最新公佈的數字顯示，雖然生活開支上漲，新州居民在老虎機上面損失的金錢仍然上升。





數據顯示，在2022年第三季度，輸給老虎機的賭金總額達到差不多22億元，比前一個季度增加接近250萬元。





慈善機構 Wesley Mission總裁Stu Cameron牧師認為這啲數據應該有更高透明度，而這個問題應該是州大選的議題。



體育消息

澳洲網球公開賽男單賽事，希臘球手齊齊帕斯，以直落兩盤擊敗捷克名將萊赫奇卡（Jiri Lehecka ）成功晉級準決賽，並將會和 18 號種子、來自俄羅斯的哈查諾夫（Karen Khachanov）決一勝負。





而在女單賽事，來自白俄羅斯的艾莎蘭卡，則直落兩盤擊敗世界排名第三的美國球手碧古拉。她將會在準決賽對戰哈薩克斯坦的賴芭堅娜。



