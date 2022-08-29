今日大事(8月30日)

著名女權倡議者塔米稱回國後受公開威脅及騷擾

提倡關注性暴力問題的「年度傑出澳洲人獎」得主塔米（Grace Tame）回到澳洲後，聲稱她繼續受到來自性侵她的男人公開威脅及騷擾。





塔米在昨天（8月29日）在社交媒體的一系列帖文中指，性侵她的人，威脅要向她報復。她將有關威脅及騷擾評論及帖文的截圖公開，據稱是來自性侵塔米的男子貝斯特（Nicolaas Bester），他早前因為性侵塔米和管有剝削兒童材料而被定罪。





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塔米已向警方報案，但對方暫時未有採取任何行動。



艾巴尼斯：增加技術移民亦不能犧牲本地勞工

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）強烈暗示，聯邦政府將在後日起一連兩日舉行的就業和技能峰會上，研究如何提升澳洲目前16萬移民的上限。





商界亦正呼籲增加技術移民—特別是在醫護和長者護理等關鍵領域—以幫助緩解全國內的技術勞工短缺問題。





艾巴尼斯自上任後首次在全國新聞俱樂部發表講話時亦指，從海外引入移民的同時，不能犧牲本地勞工。





「澳洲需要考慮移民問題，但亦需要以本地勞工優先、及讓本地人有培訓及提升技能的機會作為大前。」



布市小型飛機失事三人死亡

一架小型飛機昨晚（8月29日）在布里斯本以西失事，機上三人死亡，澳洲運輸安全局的安全檢查員，預計今天會到失事現場調查。





失事小型飛機Cessna的殘骸，在布里斯本以西Fernvale 附近的叢林中被發現。





消息指，這架飛機在墜毀前遇到了惡劣天氣，未能折返。飛機墜毀後一分為二，殘骸散落超過 50 米的地方。





現正等候驗屍官提交死者的報告。



維州當局將提交「右翼極端主義增長」最終報告書

維州法律及社會問題委員會，將於今天（8月30日）提交探討維州右翼極端主義增長的最終報告。





報告亦有探討新冠疫情大流行對出現此現象的影響。





在2021年1月，新納粹組織在維州的Grampians舉行集會，以及在11月維州議會辯論疫情大流行立法時，在議會外豎起絞刑架後，當局在今年2 月宣佈就此展開一項調查。



殘障人士向當局引述曾在中途宿舍內受虐及被侵犯

調查殘障人士受虐問題的皇家委員會獲悉，住在中途宿舍的殘障人士憶述自己遭受身體和性暴力的經過。





有關調查已將重點轉向新州及維州州內，無家可歸或居住在不安全居所中的殘疾人士所受的經歷。





其中一名61 歲的受害者夏洛特（Charlotte）表示，她在8、90年代，在雪梨的寄宿住所居住了 15 年，期間曾經被迫墮胎，並不理會她的意願被迫進行絕育手術，她形容這段經歷影響了她的一生。





「寄宿住所不應存在，就算有寄宿住所也不應該由私人營運，而應該是由政府經營，以便進行監管。」





皇家委員會被告知，隨著本星期會有越來越多的人作供，當局將會對有關殘障人士住屋的系統性障礙等問題，有更清晰了解。



烏克蘭：希望向歐洲提供更便宜電力

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky) 提議向歐洲分享電力，以應對俄羅斯所造成的能源危機。澤連斯基警告話，俄羅斯對該核電廠的行動將會造成人道危機，他亦提議向歐洲提供被俄國控制的能源。





「烏克蘭有 15 組核電機組，正生產大量的核電。雖然有戰事，但是他們仍然可以連接到歐洲的網絡。」





「我們正準備向歐洲提供比現時市場價格更便宜的電力。」





同時，正當聯合國派代表團前往視察位於烏克蘭、亦是歐洲最大的扎波羅熱核電廠時，外界擔心核電廠會發生核災難。





現時，該核電廠已被俄軍佔領，但仍由烏克蘭人負責管理，雙方都指責對方要為在工廠附近發生的襲擊與砲擊負責。



巴基斯坦暴雨成災 當局警告下月或有更多破壞性季候雨

巴基斯坦暴雨成災，氣候部長雷曼警告話，下個月將會有更多具破壞性的季候雨，而估計現時該國有三分一的地區正受到洪水淹沒。雷曼又指，今次洪災已經造成超過1100 人死亡，今次是一場規模空前的季候雨災難，而巴基斯坦正站在世界氣候危機的最前線。





「巴基斯坦並非無試過面對季候雨。但通常都會是在兩、三個月內分散出現，而有時是會有相當強烈的季候雨，但季候雨從來不會下不停，亦不會如今次般大規模及長時間。」





洪水摧毀150多座橋樑同多條道路，令救援行動困難重重。當局亦派出至少 6,500 名士兵提供協助，並使用軍用飛機、直升機、貨車同船隻協助疏散災民同運送物資。





雖然現時雨勢已經停止、一些地區的洪水亦正在消退，但氣象學家警告話，下個月當地將會有新一場季候雨來臨。



美國NASA無人登月火箭因技術問題要延期升空

美國太空總署原定於佛羅里達州發射的無人登月火箭，由於出現技術同引擎問題，試射任務被迫中止，並要延期至最快於今個星期五再進行。





該艘運載火箭有322 英呎長， 原定會搭載三個測試人體模型，執行將太空艙推進月球軌道的任務。在發射台對面聚集、希望目睹火箭發射升空的觀眾感到失望。





按計劃，美國太空總署將在2024年發射搭載四名太空人圍繞月球飛行的火箭，並爭取在2025年再次實現載人登月，當中亦會包括首位登月的女太空人。



解放軍赴俄羅斯參加多國聯合軍演

中國解放軍部隊已抵達俄羅斯東部濱海邊疆區，準備與俄羅斯等國家參加軍事演習。





代號為「東方-2022」的演習、將會在今個星期四至9月7日舉行。除了中國外，白俄羅斯、印度、蒙古及敘利亞等國都有派出士兵參加。





據報，參與今次軍演的人數超過5萬人，同時亦包括140架飛機、60艘艦艇和補給船參與演習。俄羅斯副國防部長表示，演習將會在9個訓練場舉行，並指演習是屬於防禦性質，並無針對特定國家或軍事集團。





中國國防部早前表示，根據中俄兩軍年度合作計劃及雙方共識，解放軍參加今次演習,是希望深化與參加演習的其他國家軍隊之間的務實友好合作，提升各方的戰略協作水平,同增強共同應對多種安全威脅的能力。



中國外交部讉責美國派兩艘巡洋艦穿航台灣海峽

中國外交部發言人趙立堅就日前有兩艘美軍巡洋艦穿航台灣海峽，指責美軍打著「航行自由」的幌子，炫耀武力，而並非是對「自由開放」作出承諾，趙立堅又指，行動是謀求橫行自由的挑釁及蓄意破壞對地區的和平穩定。





不過，白宮就聲稱，有關做法符合美方的「一個中國政策」，目的是維護印太地區的和平穩定。



【體育消息】The Boomers再挫伊朗維持男籃世界杯預賽不敗記錄

澳洲國家男子籃球隊The Boomers 以 96 對 68分擊敗伊朗隊，繼續保持他們在世界杯預選賽中百戰百勝的成績。但伊朗隊在第三節的賽事期間曾反超前 14 分，令The Boomers 一度要緊張應戰。



