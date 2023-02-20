布林肯和王毅就氣球事件針鋒相對

美國在本月初領空發現來自中國的氣球，指其屬於間諜設備，而中方則堅稱是用於氣象用途的民用氣球。





布林肯星期六在出席慕尼黑安全會議期間，罕有與中國中央外事辦主任王毅會面，布林肯強調這種不負責任的行為決不能再發生。





汽球事件導致布林肯突然取消罕見的中國之行。





美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）談及是次會面時指，布林肯「直接談到了中國氣球對美國主權和國際法的不可接受的侵犯」，並「強調這種不負責任的行為決不能再發生」。





普賴斯亦補充，國務卿有明確表示，美國不會容忍任何侵犯美國主權的行為。





布林肯向王毅表示，如果中國向俄羅斯提供實質支持或協助規避制裁，將面臨後果。





據國務院一位高級官員指，布林肯在持續大約一個小時的會談中「非常直接和坦率」。





這位官員說，當他們談到俄羅斯時，他也「相當直率」。





王毅反向布林肯表示，他們國家的關係因華盛頓對氣球的反應而受到損害。





據新華社報導，王毅猛烈抨擊拜登政府破壞中國氣球的行為，並敦促美國「改弦易轍，承認並修復其過度使用武力給中美關係造成的損害」 。





王毅在周六上午在會議上批評美國對中國氣球飄到美國上空的反應「歇斯底里」和「荒唐」。他質問美國「天空那麼多的氣球，你們難道要把每一個都打下來嗎？」





王毅表示，拜登總統的政府對北京的看法「被誤導」。





他並指責美國試圖「抹黑」這個亞洲巨人，而華盛頓本身正在實施與其形象背道而馳的政策，例如自由貿易。





「我們促請美國不要僅僅為了轉移對其國內問題的注意力，而做這種荒謬的事情。」



王毅表示，拜登總統的政府對北京的看法「被誤導」。 Source: AAP / Petr David Josek/AP 當被問到是否會與美國代表團見面時，王毅批評華府錯誤的將中國視為地緣政治挑戰和威脅。





他續指，美國對中國的錯誤見解，「而在這種見解之下，美國正無所不用其極的抹黑與打壓中國，並說服其他國家也這麼做」。





王毅最後強調，希望美國方面在對中事務上能採取務實與積極的態度，並與中方共同努力，推動兩國關係回到健康發展的軌道。



據中國外交部 網站 ，王毅表明中方在所謂「飛艇事件」上的嚴正立場，指出美方所作所為是「典型的濫用武力」，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。





王毅反指，「美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污衊抹黑」。美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，「中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔」。





王毅強調，在烏克蘭問題上，中國堅持原則、勸和促談，一直發揮著建設性作用。中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。「我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。」美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。





王毅指出，要維護台海穩定，就必須堅定反對台獨，真正堅持一中原則。美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持台獨的表態落到實處。





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