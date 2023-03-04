【注意！】鋁業巨頭公司非法興建管道排污 西澳食水可能受污染

位於西澳的礬土（或稱氧化鋁）巨頭鋁業公司美國鋁業公司（下稱美鋁 Alcoa）由於興建一條未經批准的管道，並可能將有毒的化學品注入當地西南部供應食水的水壩中而被該州的環保監管機構下令需緊急沖洗該條管道。

Alcoa Acquisition

位於西澳的礬土（或稱氧化鋁）巨頭鋁業公司美國鋁業公司（下稱美鋁 Alcoa）由於興建一條未經批准的管道，並可能將有毒的化學品注入當地西南部供應食水的水壩中 Source: AP / Gene J. Puskar

西澳環保監管機構昨天（3／3）表示，該管道經過了珀斯以南約 100 公里的薩姆森水壩（Samson Dam）。管道中可能排出含有磷酸核糖甲酰甘氨脒合酶 （PFAS）所污染的廢水，PFAS 被稱為「永久性化學品」，因為它們分解的速度非常緩慢，並且與一系列嚴重的健康問題有關。

該公司建造該條管道的目的，是將受 PFAS 污染的廢水輸送至其在Willowdale 的鋁土礦業處理廠。而當該州的水及環境監管部仍在審議該管道的建造申請時，該公司已經開始使用有關管道。而該部門在向美國鋁業公司發出的警告通知書中表示，該管道的建設違反了水及環境監管部門的公眾食水供應保護政策。

同時，亦指該管道未能符合當局對阻止 PFAS 釋放至土壤、地下水或地面水的控制措施。

一名部門檢查員在通告中說：『PFAS 具有高溶解性和高流動性，有可能對水生生態系統和人類健康造成影響。』

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該部門亦指，該管道的建造地點很容易被礦場設備和車輛所破壞。而當局要求美鋁在 48 小時內用清水清洗管道，以清除任何污染物。同時必須將淨化後的水存放到經批准的指定廢物處理設施中。

美鋁的一名發言人表示，他們在2019 年首次在其鋁土礦業場中發現有 PFAS 的痕跡，因此該公司立即停止使用含有 PFAS 化合物的滅火泡沫，並進行了測試和管控。而該公司認為，使用密封且受監控的管道是「最安全、最有效」的輸水方式。

她亦表示，該公司在興建該管道前，經已通知水及環境監管部門。 同時，該管道只是在2022年使用過一段短時間，之後便再沒有使用。

該發言人亦指：『該管道設於維修走廊，只有授權人員使用輕型車輛才能進入。 管道亦沒有洩漏。』

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Published 4 March 2023 at 12:58pm
By Selina Kong
Source: SBS