【注意！】鋁業巨頭公司非法興建管道排污 西澳食水可能受污染

西澳環保監管機構昨天（3／3）表示，該管道經過了珀斯以南約 100 公里的薩姆森水壩（Samson Dam）。管道中可能排出含有磷酸核糖甲酰甘氨脒合酶 （PFAS）所污染的廢水，PFAS 被稱為「永久性化學品」，因為它們分解的速度非常緩慢，並且與一系列嚴重的健康問題有關。
該公司建造該條管道的目的，是將受 PFAS 污染的廢水輸送至其在Willowdale 的鋁土礦業處理廠。而當該州的水及環境監管部仍在審議該管道的建造申請時，該公司已經開始使用有關管道。而該部門在向美國鋁業公司發出的警告通知書中表示，該管道的建設違反了水及環境監管部門的公眾食水供應保護政策。
同時，亦指該管道未能符合當局對阻止 PFAS 釋放至土壤、地下水或地面水的控制措施。
一名部門檢查員在通告中說：『PFAS 具有高溶解性和高流動性，有可能對水生生態系統和人類健康造成影響。』
該部門亦指，該管道的建造地點很容易被礦場設備和車輛所破壞。而當局要求美鋁在 48 小時內用清水清洗管道，以清除任何污染物。同時必須將淨化後的水存放到經批准的指定廢物處理設施中。
美鋁的一名發言人表示，他們在2019 年首次在其鋁土礦業場中發現有 PFAS 的痕跡，因此該公司立即停止使用含有 PFAS 化合物的滅火泡沫，並進行了測試和管控。而該公司認為，使用密封且受監控的管道是「最安全、最有效」的輸水方式。
她亦表示，該公司在興建該管道前，經已通知水及環境監管部門。 同時，該管道只是在2022年使用過一段短時間，之後便再沒有使用。
該發言人亦指：『該管道設於維修走廊，只有授權人員使用輕型車輛才能進入。 管道亦沒有洩漏。』
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