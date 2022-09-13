七成澳人使用互補療法 學者籲聯邦政府監管

南十字星大學（Southern Cross University）沃德爾（Jon Wardle）教授曾經是自然療法治療師以及護士，他認為，傳統醫療專業，例如自然療法，需要註冊及監管。





他指出： 無需培訓或有最低標準，就可以自稱為自然療法治療師。」





沃德爾補充說，如果沒有監管機構，消費者很難找到值得信賴的從業者。





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阮志（Chi Nguyen）接受SBS時事節目Insight 訪問時表示，曾經找自然療法治療師，試圖減輕長期疲勞與頭暈，但入去診所幾分鐘，就感到驚慌，想盡快離開。





阮志女士說，治療師通過刺破她的手指取血液樣本，然後在顯微鏡載玻片上觀察。他還將一些血液樣本放入試管中進行現場測試。





她指出， 「所有這些的處理，是差劣得驚人。」





「沒有清潔，沒有衛生，沒有消毒措施。 」阮志表示，她當時甚至覺得，如果在該診所沒有獲得性傳染病，屬於好彩。





阮志憶述，治療師分析完血液後，開始向她解釋結果。





但身為藥劑師的阮志覺得有問題。 「他說我沒有……有任何癌症生物標誌物。我在想，有成千上萬的生物標誌物，你測試了哪些？。」





阮志表示， 可以看出沒有醫學背景的人可能會被治療師的說話所愚弄。





最後，該自然療法治療師推薦了一些草藥。阮志表示，雖從她的藥學培訓中知道作用不大，但她當時沒有質疑，就支付幾百元診金以及草藥費，因為想迅速離開。



有調查顯示，全澳有高達70%的人，正使用來自傳統中藥、自然療法及印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）的藥物。





中醫方面，在2012年，聯邦政府立法，要求中醫註冊。





在澳洲要取得中醫執業認可資格，必須向澳洲衛生從業員監管局AHPRA（Australian Health Practitioner Regulation Agency）申請，並通過澳洲中醫管理局（Chinese Medicine Board of Australia）註冊審核，才可以成為認可的中醫執業者。





沃德爾教授表示，澳洲的醫療系統，與美國、瑞士、巴西和印尼等國家形成鮮明對比，在這些國家，傳統醫藥和西方醫藥，能夠在「綜合」模式下，一起進行。



Athena with her son Callum, pictured when he was younger. 不過也有人表示使用中草藥，令她成功懷孕。





菲爾德（Athena Field）與丈夫希望生兒育女，但雖然也接受體外受精等臨床生育治療，但7年都沒有結果，後來看到電視廣告，去看中醫，服用中草藥第一個月就懷孕，她形容是奇蹟。





不過菲爾德懷孕6星期後流產，雖然她與丈夫都感到傷心，但就繼續服用中草藥，之後成功懷孕，現在兒子已經13歲。





菲爾德表示，如果能夠時光倒流，她一定會及早看中醫，

