【新國王貨幣好快流通】英女王頭象貨幣係咪「炒得起」？





財政部助理部長利爾亦向澳洲廣播公司ABC 的表示，當局並「不急於」完全停止目前的 5 元紙幣流通。





「現階段當局還沒有確切地決定，是否會完全取代現有的 5 元紙幣，我亦認為不需要特別匆忙作決定。」 財政部助理部長利爾

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傳統上，在位君主出現在最低面額的澳洲鈔票上，因此，自從澳洲於 1966 年推出十進制貨幣起，英女王亦是唯一出現於澳洲十進制貨幣的君主，澳洲的 5 元紙幣，自1995 年開始亦一直印有英女王58 歲時的肖像。





然而，從明年開始，英王查理斯三世的肖像將開始出現在新鑄造的硬幣背面，財政部一直與澳洲皇家鑄幣廠及珀斯鑄幣廠合作計劃有關改變，而設計則將由英國皇家鑄幣廠提供。





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新設計下，查理斯三世將面向左側，這可以追溯到 1600 年代查理二世統治時期的傳統，即每位新君主在硬幣上注視的方向必須輪流交替。





利爾堅稱，鑄幣廠亦一直要不斷更新流通貨幣的設計，因此轉移到新頭像貨幣的過程，預計「不會產生—或只有很小的—額外成本。」





「亦由於轉變的過程可能需要一些時間，印有已故女王頭像的硬幣可能亦仍會繼續被鑄造。」 財政部助理部長利爾





收藏家目前亦正爭先恐後地想獲得印有伊利沙伯二世頭象的貨幣，認為這些貨幣在女王死後，價格可能會颷升。





但女王在位 70 年以來，有她出現在的貨幣在歷史上比任何其他君主還多。





維州Ballarat 收藏品商店東主賴特 (David Wright)則預計，由於印有女王頭象的硬幣將繼續流通並保持法定貨幣地位，標準的 1 元或 2 元硬幣可能不會有價值上的改變，而只有一些「特別珍品」有收藏價值。



「更稀有的硬幣—例如純銀及純金幣，以及配有首日封的紀念幣，在未來 5 到 10 年內，仍有升值的空間，但不會是立即升值。現在是購買它們的好時機，就像我們在 40 年代和 50 年代改用十進制硬幣前一樣『奇貨可居』。」 收藏品商店東主賴特

賴特敦促收藏家密切關註二手商店及稀有硬幣的銷售商，是否仍然有售帶有女王肖像的特殊或紀念幣，亦包括一些未流通的設計，這些設計可能比流通的硬幣稍微有更多拋光，及配有展示卡。



