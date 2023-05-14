澳洲一代網球名將Owen Davidson逝世 享年79歲

Owen Davidson生前榮獲13個大滿貫雙打冠軍、11個大滿貫混雙冠軍和2個男雙冠軍。





他在1960年代初期到 70 年代中期，憑住與拍檔Billie Jean King合作，贏得了他的八座大滿貫獎杯。





1967年，Owen Davidson成為網球歷史上第三位，在同一年贏得所有四項主要混雙冠軍的球員，其中包括與金的三項冠軍。





澳洲另外兩位一代網球名將Rod Laver及Billie Jean King對Owen Davidson的離世的表示哀悼，並向他致敬。





Rod Laver形容他與Owen Davidson是他們那個時代最偉大的雙打選手之一。





Rod Laver在社交媒體Twitter上說：「他是一位左手發球球手，偉大的體育冠軍，最佳雙打選手，最重要的是，他是一位好拍檔。」





他希望Owen Davidson安息。





而Billie Jean King在社交媒體發帖文表示哀悼，她說：「我們為此感到心碎，但我們能夠與Owen Davidson分享他美好的回憶中得到平安。」



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