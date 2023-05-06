英中關係低谷之際 英外相與中國副主席會面談及香港問題

英國外交大臣祁湛明，周五與正訪問倫敦參加查理斯國王加冕典禮的中國國家副主席韓正會談。祁湛明表示，明確地向韓正提出英國對香港、新疆和台灣的觀點。



祁湛明在Twitter上表示：「我和韓正副主席討論了氣候變化、經濟關係和人民之間的聯繫，我們還明確表達了英國對香港、新疆和台灣的觀點。」





這場會談被視為是罕見的，皆因兩國關係近年變得緊張，特別在香港2019 年發生反對逃犯條例條訂大型示威後，英國給予港人 BNO 移民簽証渠道和其他支援政策，引來中方不滿，兩國關係陷入低谷。



在英港人默站聲援香港47案。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 另外，英國出於國家安全擔憂限制了中國的投資，並對北京方面不斷增強的軍事和經濟實力表示關注。





在上週的倫敦演講中，外交大臣祁湛明提到中國在所稱的和平時期，正進行最大的軍事擴張。英國亦對中國在對新疆維吾爾人待遇，感到「厭惡」，但同時亦應與中國有建設性地接觸。





