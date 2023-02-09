【雪梨華人聚居區】Eastwood及Ryde 曾有高達70個華人菜園

雪梨西北區Ryde市議會，日前舉行農曆新年活動講座： Ryde及Eastwood華人菜園及菜農」，地方研究及家族歷史圖書管理員菲彭（Angela Phippen）表示，從收集到的資料顯示，從1880年代到1960年代，在Ryde及Eastwood區，都有華人菜園。





菲彭指出，華人菜園多數種番茄、捲心菜等，會在區內供應，或者送到特定地點，也有送到市中心的菜市場售賣。



1925年雪梨西北Ryde區有多個 華人菜園。 Credit: Collection of City of Ryde Libraries / Arthur Ernest Foster 在目前Ryde地方政府管轄區，最早記載是在1887至1888年一位叫做阿成Ah Sing的菜農，菜園位於現在的主街Victoria Road。



華人菜農來自廣東

菲彭指出，當時的華人菜農，全部來自廣東及珠江三角洲。





Ryde區早期華人主要是務農，大部份都是種菜，而且都是男性。





菲彭介紹，華人菜園在1920年代最多，高達70個。





「當時華人未能成為公民，所以未能擁有土地，只可以租用農地。」





「大約每英畝有 1 名工人，因此 5 英畝的菜園可能有 4 或 5 名工人。」



居住環境非常簡陋

資料顯示，當時區內的歐裔菜農，例如意大利菜農，已經利用灑水器，但華人菜農就仍有用擔挑提水桶灌溉，屬於勞動密集方式，而且會經常灌溉，工作時間很長。





菲彭說，由於全部華人菜園都是租用農地，他們不會花錢在住屋方面，而地主也不會花很多錢，在出租農地興建房屋，所以當年華人菜農的居住環境非常簡陋。



1950年代初，雪梨西北Ryde 區，華人菜園內，華人菜農居住的簡陋房屋。 Credit: Collection of City of Ryde Libraries/ Helen Duval 「當時的華人菜農，絕大部份都是與其他菜農一起居住，他們可能已婚，太太及子女在中國。有些就與歐裔女子結婚，其中也有在中國大陸已經結婚。」





「當中只有一個菜園，住有一對華裔夫婦及他們的子女。」





數據顯示，大部份的華人菜農，都會落葉歸根，返回家鄉養老。



華人菜農申請豁免聽寫測試

菲彭說，資料顯示，大部份的華人菜農似乎沒有社交活動，但由於當時入境澳洲，需要接受聽寫測試（dictation test），導致要返回家鄉再來澳洲工作的菜農，要與本地居民交往。





1901年的移民條例規定，移民入境澳洲必須接受聽寫測試，是當年白澳政策的其中規定。不過曾經在澳洲居住過的，就可以申請豁免，他們必須獲得兩名本地居民的推薦信。





菲彭指出，推薦信通常會形容華人菜農誠實、冷靜、非常勤奮工作。





「通常會由出租菜園的地主、鄰居，也有是由肉店主、提供菜種及幼苗商發出，可以看到華人菜農與本地人的交往情況。」



1930年華人Ah Chew獲得申請聽寫測試豁免的其中推薦信。 Credit: National Archives of Australia 申請聽寫測試豁免的華人菜農 Ah Chew。 Credit: National Archives of Australia 菲彭說，資料顯示，華人菜農相對守法，可能偶然會發生涉及嫖妓或吸食鴉片的輕微罪案。





不過當時發生過兩宗涉及華人菜農被控到兇殺案。



華人菜園兇殺案

1932年7月Alexander Shearer在一個華人菜園被槍殺，菜農See Hop被控誤殺，後來以自衛理由獲判無罪。





菲彭解釋，資料顯示Alexander Shearer當時偷菜，相信因為當時大蕭條，生活困難有關。





另一宗是在1936，Lee Wah在菜園據稱橫衝直撞，而遭菜農 Pang Wong殺死，後者也以自衛理由獲判無罪。



1920年代Ryde區，華人菜農在菜園工作。 Credit: Collection of City of Ryde Libraries 菲彭指出，最後記錄區內有華人菜園營運的是在1960年代，不過未有最後的華人菜園關閉的確實年份。





她指出，當年的菜園現在已經成為公園、車站、醫院及民居等。

