【疫苗快報】英國推出針對新冠變種莫德納疫苗（8月16日）

今集內容 本地新冠個案料將達千萬宗

英國成首個批准使用莫德納新冠變種疫苗國家

政府10月將公布建立澳洲疾控中心資金預算

本地新冠個案料將達千萬宗

澳洲新冠確診數字預計到本月底將達到約1000 萬宗。





自新冠疫情大流行開始以來，全國新冠死亡人數已超過 12,500人。





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建議在墨爾本設立的疫苗生產中心，將有助生產數百萬劑疫苗，以應付未來一旦有流行病爆發。





周一，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布一項協議，將在墨爾本蒙納殊大學建造mRNA疫苗生產設施：「大流行的教訓是，我們需要更有彈性，我們需要更自力更生，我們需要在本土完成更多工作，」





聯邦政府預計，蒙納殊大學的疫苗設施，每年將能夠生產多達 1 億劑mRNA疫苗。





該設施將使莫德納新冠疫苗在澳洲國內生產，從而減少澳洲對進口疫苗的依賴，同時還能幫助澳洲應對新的變種，或未來的流行病。





艾巴尼斯表示，新冠大流行提供了「一代人難得的機會」。





另外，衛生部長畢勒（Mark Butler）還表示，政府可以與莫德納公司談判，讓該設施生產其它呼吸道疾病所需的疫苗。



英國成首個批准使用莫德納新冠變種疫苗國家

英國藥品監管機構 - 藥品及保健產品監管機構（MHRA）表示， 基於臨床試驗數據顯示，這種由莫德納（Moderna）製造的加強劑疫苗，對原本的新冠病毒菌株及 Omicron變種病毒菌株均能夠觸發人體強烈的免疫反應，並對目前主要的兩種Omicron變種病毒 BA4 和 BA5 產生「良好」的免疫反應。所以，MHRA 臨時批准該疫苗作為給予成人使用的加強劑疫苗。





莫德納在英國的總經理休斯（Darius Hughes ）表示，該公司能夠迅速調整疫苗以適應新冠病毒的改變。





休斯說：『 病毒本身正在變異。而這種病毒從一開始就一直在變，而這個加強劑疫苗則能夠給予大家另一個真正的武器庫和工具，確保在今個秋冬季能夠使用它來保護英國民眾在接受此加強劑疫苗後，能夠對抗病毒不斷變異的侵害。』





而英國疫苗及免疫聯合委員會亦同意由今年九月起在英國展開接種加強劑疫苗是開始為民眾接種該疫苗。





莫德納在 6 月時表示，試驗數據顯示，當使用此疫苗作為第四劑加強劑疫苗時，對 Omicron 的變異病毒產生的中和抗體提高了 8 倍。





英國藥品及保健產品監管機構還引用了一項探索性分析，其中發現該疫苗對目前主要的 Omicron亞變種病毒 BA.4 和 BA.5 產生了「良好的免疫反應」。





據莫德納稱，試驗數據顯示，新加強劑疫苗產生的病毒中和抗體水平，比原先的加強劑疫苗高出 1.69 倍。





不過，中和抗體水平與疫苗對新冠肺炎、尤其是重症的有效性的仍然不清楚。





該機構亦補充說，新的莫德納加強劑疫苗並沒有發現任何嚴重的安全問題。





雖然現時的新冠疫苗繼續為預防住院及死亡情況提供良好的保護，但隨著病毒的不斷變異，疫苗的有效性亦受到打擊。





英國藥品及保健產品監管機構的行政總裁雷恩 (June Raine) 在一份聲明中說：『隨著病毒不斷發展，這種對付兩種病毒的疫苗給了我們軍械庫中的一個更鋒利的工具，以幫助保護我們免受這種疾病的侵害。』





歐洲藥品管理局 (EMA) 官員預計，一些適切新冠變種病毒的疫苗將於 9 月在歐盟獲得批准使用，並表示該機構願意在今年秋季使用針對舊 BA.1 變種病毒的疫苗，因為那些專門針對較新亞變種的疫苗在臨床開發上是比較遲緩。





不過，美國食品及藥物管理局 (FDA) 已表示，將會尋求使用包括任何對付 Omicron 的亞變種病毒 BA.4 和 BA.5的新加強劑疫苗。





據 NDTV 的報道，在印度生產阿斯利康新冠疫苗的品牌Covishield的印度血清研究所所長表示，他預計該國將在 6 個月內推出一種專門對付 Omicron變種病毒的疫苗。





莫德納於今年較早前與英國政府簽署了一項價值 10 億英鎊的協議，以建造該國首個 mRNA 疫苗設施，該公司於昨天（15／8）又表示，預計該疫苗將在未來數周內在澳洲、加拿大和歐盟獲得進一步批准。





輝瑞公司 (PFE.N) 和 BioNTech (22UAy.DE) 也一直在測試他們經改良專門對抗 Omicron 變種病毒的 mRNA 疫苗。



政府10月將公布建立澳洲疾控中心資金預算

衛生部長畢勒（Mark Butler）此前在聲明中表示，聯邦衛生部門正在準備關於建立澳洲疾病控制中心（CDC）的建議，這是工黨在五月大選中的選舉承諾。





總理艾巴尼斯確認，用於建立澳洲疾控中心的資金，預計將在 10 月份的預算案中公布。





在2022年的聯邦選舉活動中，工黨表示，擬議的疾控中心將為領導聯邦，對未來傳染病爆發的響應，確保大流行做好充分準備工作，並努力預防慢性病以及傳染病。





目前澳洲尚無負責全國流行病響應與控制的專門機構，因此新冠大流行期間，前總理莫里遜設定了全國內閣會議制度。





大流行期間，全國內閣聽取來自學術機構建模師，和流行病學家的早期建議，並迅速封鎖邊境，依靠高級別委員會和咨詢顧問團等人士，制定相關的響應政策。





兩年來，一直有專家呼籲聯邦政府，建立澳洲自己的疾控中心。



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