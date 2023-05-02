【終於落台】澳航首位女行政總裁取代喬伊斯

澳航主席戈伊德表示，哈德森女士在澳航工作了 28 年，對業務有深刻的了解。她現時是澳航的財務總監。哈德森亦將成為有103 年歷史的澳航第 13 位行政總裁。





哈德森在向股東發布的一份新聞稿中表示，能夠獲委任領導『這家國家航空公司是一種絕對的榮幸。』





喬伊斯自 2008 年以來一直擔任澳航行政總裁一職。





澳航主席戈伊德表示，哈德遜是在經「嚴格的程序」之後被選出的。





戈伊德說：『在這次繼任方面考慮了很多事情，董事會在內部和外部都有許多高質素的候選人需要考慮。』





『哈德遜在本地和海外、商業、客戶和金融領域上擔任過近 30 年的多個職務，對這項業務有著深刻的理解。她擁有豐富的航空公司經驗，是一位傑出的領導者。』





『在過去的五年裡，哈德遜作為集團管理委員會的成員，直接參與了我們的策略制定，她在新冠疫情期間對財務和財務組合的處理非常出色。她還在2022 年領導了 選擇機隊的過程， 在未來十年更新我們的國內噴氣式客機。』





哈德遜於 1994 年加入澳航，在 2018 年成為客戶服務總監之前，曾在該航空公司擔任過多個高級商務、客戶和財務職務。





2019 年 10 月，哈德遜成為該集團的財務總監，包括在新冠疫情期間。哈德遜擁有商業學士學位，並於 1994 年成為特許會計師協會會員。她與丈夫和兩個女兒住在雪梨。





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