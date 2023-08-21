【搶!】維珍推特價機票抵至49元 國際航班都有平

在維珍澳洲航空天5「瘋狂」促銷中，可以以低至49元購買國內航班。





現在已經可以在維珍澳洲航空的網站上預訂特價機票，促銷中將有超過50萬個航班，出發日期從2023年10月11日至2024年6月20日。





折扣將持續到星期五晚上11時59分，或售罄為止。





大家可以49元的價格從布里斯本飛往雪梨，或以59元的價格從墨爾本飛往朗塞斯頓。





還可以從布里斯本飛往達爾文，票價為189元，從雪梨飛往凱恩斯，票價為139元。





國際航班亦在減價之列，包括前往皇后鎮、巴厘島、瓦努阿圖、薩摩亞、斐濟和東京的機票。





從雪梨到皇后鎮的往返機票價格從465澳起，從凱恩斯來回東京的機票為699元。 從阿德雷德和黃金海岸飛往巴厘島的往返機票價格分別為469元和489元。





符合資格人士在預訂時可獲得Velocity飛行常客積分和身份積分。



以下是國內單程特價機票價格（亦適用於來回）：

布里斯班 - 雪梨，價格從49元起。





墨爾本 - 朗塞斯頓，價格從59元起。





雪梨 – 陽光海岸，價格從69元起。





雪梨 - 荷伯特，價格從79元起。





雪梨 - 黃金海岸，價格從79元起。





雪梨 - 朗塞斯頓，價格從79元起。





墨爾本 - 阿德雷德，價格從89元起。





墨爾本 - 黃金海岸，價格從99元起。





坎培拉 - 黃金海岸，價格從99元起。





布里斯本 - 雪梨，價格從99元起。





坎培拉 - 墨爾本，價格從108元起。





墨爾本 – 陽光海岸，價格從109元起。





阿德雷德 - 雪梨，價格從119元起。





布里斯本 - 荷伯特，價格從125元起。





雪梨 - 凱恩斯，價格從139元起。





布里斯本 - 達爾文，價格從189元起。





墨爾本 - 珀斯，價格從209元起。



國際機票特價機票來回價格：

雪梨 - 皇后鎮，價格從465元起。





阿德萊德 - 巴厘島，價格從469元起。





布里斯班 - 瓦努阿圖，價格從469元起。





黃金海岸 - 巴厘島，價格從489元起。





布里斯本 - 斐濟，價格從499元起。





墨爾本 - 斐濟，價格從539元起。





布里斯本 - 薩摩亞，價格從579元起。





凱恩斯 - 東京，價格從699元起。





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