【千呼萬喚】墨爾本動物園象B女有新名喇！

象B女的新名叫Kati，讀音是「Car-tee」，意思是椰奶，是泰國一種經常用作烹調的配料。
在社交媒體Instragram公佈她的名字，指Kati這個名字是由皇家泰國大使館選取出來的其中一個名字，早前在網上讓大家投票，得票最多。
墨爾本動物園熱烈歡迎大家去探望Kati，以及她的姊姊Aiyara及哥哥Roi-Yim，牠們都是最近在墨爾本動物園出生的亞洲象B。
動物園表示，象B仍在適應新環境，他們希望確保大象媽媽和象B在這段時間得到充分休息及照料。
因此，呼籲前往參觀的遊客，大象園區有機會在未來幾個月會比較擠迫，而象B可能只會在園區逗留一段短時間，如果大家不想擠迫或等待，便要了解清楚參觀時間。
動物園又指，象B可能需要一些私人時間，遠離訪客。所以，大象園區可能會在一天內任何時間關閉，不作另行通知，希望大家諒解。
而現在正值暑假，提提大家，維州政府讓16 歲以下的兒童，可以在周末、維州公眾假期及維州學校假期，、Werribee Open Range Zoo、Healesville Sanctuary 和 Kyabram Fauna Park。
住在維州或準備前往維州的你，不妨趁這個機會，去探探象B及其他新成員啦！
詳情可到了解更多。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。