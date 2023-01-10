【千呼萬喚】墨爾本動物園象B女有新名喇！

象B女的新名叫Kati，讀音是「Car-tee」，意思是椰奶，是泰國一種經常用作烹調的配料。





墨爾本動物園熱烈歡迎大家去探望Kati，以及她的姊姊Aiyara及哥哥Roi-Yim，牠們都是最近在墨爾本動物園出生的亞洲象B。





動物園表示，象B仍在適應新環境，他們希望確保大象媽媽和象B在這段時間得到充分休息及照料。





因此，呼籲前往參觀的遊客，大象園區有機會在未來幾個月會比較擠迫，而象B可能只會在園區逗留一段短時間，如果大家不想擠迫或等待，便要了解清楚參觀時間。





動物園又指，象B可能需要一些私人時間，遠離訪客。所以，大象園區可能會在一天內任何時間關閉，不作另行通知，希望大家諒解。





而現在正值暑假，提提大家，維州政府讓16 歲以下的兒童，可以在周末、維州公眾假期及維州學校假期， 免費進入墨爾本動物園 、Werribee Open Range Zoo、Healesville Sanctuary 和 Kyabram Fauna Park。





住在維州或準備前往維州的你，不妨趁這個機會，去探探象B及其他新成員啦！





詳情可到 墨爾本動物園官網 了解更多。

