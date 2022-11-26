【全球關注】台灣九合一選舉在與中國緊張局勢下舉行

台灣九合一地方選舉在當地時間星期六早上8時開始投票，4時結束。總統蔡英文形容，今次選舉向世界發出一個信息，即面對中國日益好戰的態度，台灣要決心捍衛民主。





九合一選舉將選出縣市長、縣市議員等9種地方公職人員。





雖然市長、縣長和地方議員的選舉，表面上是關於新冠疫情大流行和犯罪等國內問題，當選者對中國政策沒有直接發言權。





但蔡英文已將今次選舉形容為不單是一場地方民意選舉，並指全世界正在關注台灣如何在與中國的軍事緊張局勢中捍衛其民主。



蔡英文週五晚向支持者發表講話時說：「台灣面臨強大的外部壓力，中國威權主義的擴張每天都在挑戰台灣人民堅守自由民主的底線。」





美國眾議院議長佩洛西早前訪問台北，中國為表達對此的憤怒，8月在台灣附近進行了軍事演習，有關軍事活動仍在繼續，但規模有所減小。





台灣的主要反對黨國民黨在 2018 年的地方選舉中大獲全勝，並指責蔡英文和她所領導的民進黨 (DPP) 與中國過度對抗。



台灣有大批選民在九合一選舉投票。 Source: AAP / Ritchie B. Tongo 國民黨傳統上贊成與中國保持密切聯繫，但就強烈否認親北京。





國民黨主席朱立倫週五晚向支持者表示：「我們主張與美國親近，與日本友好，與大陸和平相處。讓台灣有一個和平穩定發展的繁榮未來。」





今次選舉在中國共產黨第 20 次全國代表大會召開一個月後舉行，中國國家主席習近平一如所料延續他第三個任期，台灣總統蔡英文在競選活動中一再強調這一點。





雖然台灣大選的結果，將會是衡量兩黨民意支持的重要指標，但未必能夠完全可以解讀成 2024 年下一屆總統和議會選舉的預兆。





即使蔡英文和民進黨在 2018 年的九合一地方選舉中受挫，但他們在 2020 年擊敗國民黨。





蔡英文的第二個任期將於 2024 年結束，由於只能連任一次，她下屆將無法再度擔任總統。





兩黨都把精力集中在比較富裕，以及人口較多的台灣北部，尤其是首都台北，台北市長柯文哲是來自台灣民眾黨，他兩屆任期完結後亦無法再次當選。





今次的九合一選舉亦有一項關於將投票年齡從 20 歲降至 18 歲的公投，國民黨及民進黨都表示支持。





選舉結果會陸續於周六傍晚公佈。

