【我們反對戰爭】祖高域：父親與撐普京球迷合照事件被「誤解」

要點 祖高域回應父親與親俄球迷合照事件，指他的父親無意支持戰爭。

祖高域指事件被「誤解」導致越鬧越大，他堅稱他的家人永不支持戰爭。

這位世界排名第五的球手對事件引起風波感到抱歉。

祖高域坦言，今次引發的爭議，對他爭取奪得第 10 次澳網冠軍造成了損失。





事件引來烏克蘭當局不滿，因此斯爾詹決定在昨晚舉行的4強賽，不入場觀看，他並發聲明指，入場只是支持兒子，無意製造頭條或混亂，所以選擇在家觀賽。



在俄羅斯持續入侵烏克蘭期間，墨爾本公園禁止入場觀眾攜帶俄羅斯國旗、俄羅斯鷹旗、白俄羅斯國旗和帶有 Z 符號的衣物入場。





烏克蘭駐澳洲大使及澳洲烏克蘭組織聯合會，曾經呼籲禁止祖高域的父親入場觀賽，又呼籲祖高域親自道歉，並澄清對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。





目前世界排名第五的祖高域表示，外界對他父親的批評是不公平的，並強調他的家人是反戰的。





他在昨晚澳網另一場男單準決賽中，以直落3盤擊敗美國球手湯美保羅，他在賽後說：「不幸的是，對今次事件引起的誤解，已經升級到如此高的水平。」



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祖高域表示，他在今次事件發與澳網賽事總監、傳媒和其他所有人進行了很多對話。並指看過父親與「撐普京」球迷合照的相關片段後，「亦有這種感覺，直到昨晚我才意識到這一點，然後，當然，我很不高興看到這一點。」





他強調：「我的父親、我全部家人，還有我自己，在 20 世紀 90 年代都經歷過幾次戰爭。」





並指：「正如我父親在一份聲明中所說，我們反對戰爭，我們永遠不會支持任何暴力或任何戰爭。我們知道這對家庭、對任何正在經歷戰爭國家的人民來說，都是帶來極大傷害的。」





祖高域亦一再強調，他的父親只是一貫地在他贏得澳網賽事後，感謝球迷對他的支持。





祖高域又說：「我在這些片段中聽到了他所說的話，他說『乾杯』。但不幸的是，一些傳媒以一種非常錯誤的方式解釋了這一點。」



我很抱歉，事情已經升級了這麼多。 祖高域

但他希望大家明白，他們絕對沒有任何意圖支持發動任何類型的戰爭，並進一步解釋：「我父親只是路過，周圍有很多塞爾維亞國旗，他只是這麼想，他以為他正在與塞爾維亞球迷合照，就是這樣，他繼續向前走。」





他亦坦言，今次事件與他去年因為沒接種新冠疫苗而被澳洲政府驅逐出境的事件感到並不愉快。





他說：「這不是我想要或需要的東西，我希望大家可以順其自然，而我們可以專注在網球上。」



當被記者追問他父親的行為時，祖高域感到很生氣，並一再強調父親是沒有意圖，又指父親是在這種情況下被這班球迷『誤用』。





他說：「我不能嬲他或對他表達不開心，因為我可以說，這不是他的錯，他當時只是和我的球迷一同慶祝。」





他又指，事件發生後，父親已感到事件會引起軒然大波，並知道會連累他，因此沒有入場觀看半準決賽，暫時亦不確定父親會否在他明天對齊齊帕斯的決賽中入場觀賽。



我希望有他在，我希望他能感到安心地入場觀賽，因為我希望在打決賽時能有他在。 祖高域