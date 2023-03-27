惡劣天氣由西澳過來 東岸將下一星期雨

一股強烈的潮濕天氣系統，在一夜之間向東推移到全國各地，並將帶來 7 天降雨。







雷暴在周末影響西澳南部，據報導，在珀斯 200 公里範圍內，共發生了近 50 萬次雷擊。





距離珀斯市中心約 30 公里的Bickley，周六降雨量為 21 毫米，是四個月來最潮濕的一天。





中南部城市Kalgoorlie周六錄得 19 毫米的降雨量，是 10 年來三月最潮濕的一天。





潮濕天氣系統已經橫過南澳，並正停在新州和維州，未來一周將是潮濕的天氣，將有驟雨和可能出現風暴。



新州

雪梨在今天（3月27日）早上會有一陣陣驟雨，今天稍後時候可能會有雷暴。





預計最高氣溫為 27度， 本周天氣開始變潮濕。





從早上 約8 點開始，已有報告指，潮濕天氣影響北岸線的火車時間，一些火車服務會有延誤。





早上約7 時，氣象局向Hunter 和 Central Tablelands 發出嚴重的雷暴警告。





在接下來的數小時內，強降雨可能會導致山洪暴發。



Orange、Bathurst、Capertee、Kandos、Blayney 和 Hill End等地點可能受影響。





Orange僅半小時內降雨量達 31 毫米。





雪梨在未來一周可能會持續下雨。





一雨帶將向南延伸至墨爾本，向北延伸至布里斯班，部分地區的降雨量可能超過 50 毫米。



西澳

西澳的許多地區都面臨著六個月來最大的降雨，最受影響的地區包括 Wheatbelt 多地、Goldfields 和北部的 Newman。



南澳

在潮濕天氣系統到達東岸前，南澳在周日下午和周一清晨會有潮濕天氣，其後雨勢，但範圍廣泛降雨。





阿德萊德的最高溫度為 23度。



維州

預計墨爾本周一早上將有雨，風速可達每小時 20 公里。





溫度將保持在 20 度以下。





本周大部分時間都可能會下雨，至少會到周日。



昆州

布里斯本在周一有輕微機會會有雨，但氣溫將保持在約 30 度。





據預測，在周四雷暴來臨之前，本周初在首府城市天氣基本保持晴朗。





降雨可能會持續到周末，連續四天天氣潮濕。



塔州

荷伯特接下來一周將多雨，直至3月底，天色將持續灰冷。





預計氣溫不會超過20度。



首都領地

首都領地的早晚很可能下雨。





本周將開始下雨，預計直至周三，每天總降雨量將達到 10 毫米，但至本周中期，會有陽光，潮濕天氣將有改變。





晴朗的天空伴涼爽的溫度，週末風速可達每小時25 公里。



北領地

早上會有雷暴，但預計到下午會減弱。





澳洲本周多地都雨天，但北部首府城市本周大部分時間陽光明媚。但周末將會有雷暴。







