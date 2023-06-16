【AI耶穌、AI教會】你能接受和聊天機器人「講耶穌」嗎？

串流媒體平台 Twitch 近月出現了一個用人工智能 （AI）生成的電腦版「主耶穌」。他看起來像一個白人並背靠空靈的背景。這個「AI耶穌」部分建構於今年風靡一時的聊天機器人ChatGPT-4的最新版本.





「AI耶穌」的幕後推手是一個名為 Singularity Group 的人工智能組織，他們自稱是由一群「進取和熱心的人工智能愛好者和推動者」組成。





組織的聯合創始人Leysen表示，人工智能技術正在迅速發展，故此負責任地使用它「極其重要」。





他告訴美國媒體NBC，該組織期望有朝一日能夠建構出通用的人工智能，它將不同於現有的ChatGPT 等的生成式人工智能技術；因為這種未來的人工智能將可自主推理和行動，而不僅僅是根據現有素材產生新想法。





他說，「AI耶穌」能夠記住與不同用戶互動「記憶」，這就是該團隊在實現這一目標方面取得進展的例子。



「AI耶穌」有求必應，回答了從感情到菠蘿薄餅的問題，甚至資本主義的好和壞等。 Source: Supplied / Twitch/@ask_jesus 據NBC報道，「AI耶穌」會告訴用戶它不是一個真正的宗教人物，它的存在是為了提供「基於耶穌教義的指導和智慧」，而不是真正的上帝箴言。





與此同時，在Twitch平台上有許多由其他人工智能生成的直播，當中一些含有嚴重不良的資訊。今年早前，有戲仿美國處景喜劇《宋飛正傳》（Seinfeld）的網絡短片不得不暫時下架，因為其內容涉及恐懼跨性別人士的不當玩笑。事後，涉事的虛擬YouTube直播主否認是內容的始作俑者。





這也並非人工智能第一次被賦予宗教色彩。





維也納大學（University of Vienna）神學和哲學家Jonas Simmerlein向美聯社表示，他最近使用 ChatGPT 成功創建了「98%的教會服務」，包括佈道、祈禱和聖樂等。他的「教會」由4個「神職人員」化身，包括兩男兩女人。





他說，在設計「AI教會」時將自己想像成一個傳教士，並要求聊天機器人將讚美詩、祈禱和祝福包括在內。「人們將來將可得到非常可靠的教會服務。」



一些學者則認為，人工智能在未來可創造新的宗教方面發揮作用。





加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）職業與應用倫理中心主任Neil McArthur在今年3月就 撰文預測 ：「在未來幾年，甚至幾個月，我們將看到專門崇拜人工智能的教派出現。」





他認為，人們可以通過多種方式將人工智能視為一種更強大的力量，包括它是否能產生出被視為是宗教教義的內容，例如可以為生活中的重大問題提供答案。





他又指，基於人工智能的宗教將不會如現實教派那麼階級森嚴，它們不應該被「打壓」。不過與此同時，人工智能宗教也存在著風險，例如聊天機器人或會要求其追隨者做某些「危險或破壞性的事情」。





「這些風險是真實存在的。它們需要被謹慎、負責任地監管，以確保公司不會故意剝削用戶，並確保人工智能崇拜者不會被引導進行暴力行為。」



開發ChatGPT的初創公司Open AI的行政總裁Sam Altman上周五在南韓首爾的一場活動中表示，社會需要「全球合作」來規範人工智能發展。





他說：「隨著這些系統變得日益強大，這確實需要特別關注，而且它的影響力遍及全球。」





他也是數百名在5月簽署公開信的人工智能專家和公眾人物中的一員。該份聲明寫道：「減輕人工智能滅絕的風險，應該與流行病和核戰爭等其他社會風險等量齊觀，一起成為全球優先事項。」





聯邦工業部長胡錫克（Ed Husic）當時表示：「（人工智能）有巨大的好處，（但也有一些風險），並可能會在廣泛的公眾中製造錯誤資訊。」





「我們希望能通過一個過程，注視這些風險，從而達到有信心和公眾信任的程度，來應用這些技術，從而為社區帶來好處。」



