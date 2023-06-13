聯合國支持成立新組織以監管人工智能

要點： 鑑於對生成式人工智能所帶來問題的擔憂，聯合國秘書長支持成立國際人工智能監管機構；

一個成立高級別人工智能諮詢機構的計劃成在進行，以確保對人工智能的治理與人權和共同利益的一致性；

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）對此表示支持。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）支持一些人工智能高管提出的建議——即建立一個類似於國際原子能機構（IAEA）的國際人工智能監督機構。





在過去的六個月，生成人工智能 ChatGPT 受到極大重視，並成為有史以來增長最快的應用程式。目前，生成式人工智能技術引起公眾的關注。





與此同時，人工智能發展之快，更可以被利用以創建深偽圖片和其它虛假信息，引起民眾擔憂。



古特雷斯向記者表示：「關於最新形式的人工智能 —— 生成式人工智能，已經敲響警鐘，而且來自設計它的研發者的警告聲最大。





「我們必須認真對待這些警告。」





古特雷斯宣佈，計劃在今年年底之前啟動一個高級別人工智能諮詢機構的工作，定期審查人工智能管理安排，並就如何使其與人權、法治和公共利益相一致提出建議。





他在周一補充：「受到國際原子能機構的啟發，我贊成我們成立一個人工智能機構的想法。」





古特雷斯表示，該模式可能會「非常有趣」，但他指出：「只有會員國才能創建它，而不是聯合國秘書處。」





總部位於維也納（Vienna）的國際原子能機構成立於1957年，旨在促進安全、可靠、和平利用核技術，並密切關注可能違反《不擴散條約（NPT）》的行為。該機構目前擁有176個成員國。



上個月，ChatGPT 的創建者 OpenAI 表示，擬建的高級人工智能監管機構應效仿國際原子能機構，可以對部署進行限制，審核是否符合安全標準，並追踪其能力的使用情況。





英國首相辛偉誠亦支持有關構想一想法，並希望英國成為全球人工智能安全監管的中心。英國將在今年較後時將主辦一次峰會，討論國際協調行動如何應對人工智能風險。



