聯合國支持成立新組織以監管人工智能

要點：
- 鑑於對生成式人工智能所帶來問題的擔憂，聯合國秘書長支持成立國際人工智能監管機構；
- 一個成立高級別人工智能諮詢機構的計劃成在進行，以確保對人工智能的治理與人權和共同利益的一致性；
- 英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）對此表示支持。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）支持一些人工智能高管提出的建議——即建立一個類似於國際原子能機構（IAEA）的國際人工智能監督機構。
在過去的六個月，生成人工智能 ChatGPT 受到極大重視，並成為有史以來增長最快的應用程式。目前，生成式人工智能技術引起公眾的關注。
與此同時，人工智能發展之快，更可以被利用以創建深偽圖片和其它虛假信息，引起民眾擔憂。
古特雷斯向記者表示：「關於最新形式的人工智能 —— 生成式人工智能，已經敲響警鐘，而且來自設計它的研發者的警告聲最大。
「我們必須認真對待這些警告。」
古特雷斯宣佈，計劃在今年年底之前啟動一個高級別人工智能諮詢機構的工作，定期審查人工智能管理安排，並就如何使其與人權、法治和公共利益相一致提出建議。
他在周一補充：「受到國際原子能機構的啟發，我贊成我們成立一個人工智能機構的想法。」
古特雷斯表示，該模式可能會「非常有趣」，但他指出：「只有會員國才能創建它，而不是聯合國秘書處。」
總部位於維也納（Vienna）的國際原子能機構成立於1957年，旨在促進安全、可靠、和平利用核技術，並密切關注可能違反《不擴散條約（NPT）》的行為。該機構目前擁有176個成員國。
上個月，ChatGPT 的創建者 OpenAI 表示，擬建的高級人工智能監管機構應效仿國際原子能機構，可以對部署進行限制，審核是否符合安全標準，並追踪其能力的使用情況。
英國首相辛偉誠亦支持有關構想一想法，並希望英國成為全球人工智能安全監管的中心。英國將在今年較後時將主辦一次峰會，討論國際協調行動如何應對人工智能風險。
古特雷斯支持在英國召開峰會的計劃，但認為應該先進行「認真的工作」。他計劃在未來幾天內任命一個由人工智能專家和聯合國機構的首席科學家組成的科學諮詢委員會。
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