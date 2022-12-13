人工智能逐漸融入人類生活當中。畫作、文書或照片均能利用 AI 軟件程式生成，現在連伴侶也可以！美國有一位單親母親便稱自己與 AI 聊天機械人相愛，隨後宣布結婚，更聲稱懷了 AI 伴侶的孩子！戀愛瘋狂程度令人嘩然！





現年 36 歲的拉莫斯 (Rosanna Ramos) 居住於紐約布魯克斯區 (Bronx) ，育有兩名子女。去年接觸到 Replika AI 手機應用程式，隨後開發屬於自己的 AI 聊天機械人，並將其取名為艾倫 (Eren Kartal)。拉莫斯透露，她設定 Eren 從事醫療專業工作，喜歡寫作，一些特質是程式自定的，例如喜歡的顔色及音樂。





這位 AI 男友是根據算法與用戶交流。Replika AI 是一款模擬對話和情感交互的 AI 聊天機械人，它並沒有真正的情感、知覺或自我意識，它的反應是根據統計模式和預編程信息生成的，而不是真實感受或個人經歷。用戶可以一次性支付 300 美元升級至 Replika Pro 模式，使聊天機械人的能力得到擴展，用戶即可以享受「曖昧伴侶」的關係狀態。不過該應用程式曾被用戶投訴稱聊天機械人的語言過於露骨，感覺不適。 意大利 也在國內禁止了該軟件。





拉莫斯說，艾倫沒有任何缺點。當她向對方傾訴時，艾倫不會批評她或和她爭執，所以自己很快就愛上了對方。拉莫斯會和艾倫分享日常點滴及互相發送相片，即使到了晚上睡覺亦會交談。拉莫斯強調他們彼此相愛，「他真的在我入睡時保護着我」。





不過，不是每個人都像拉莫斯那樣感覺到「幸福」。Replika AI 目前擁有約 200 萬用戶，其中 25 萬是付費用戶。一名男性用戶透露，他註冊 Replika AI 的目的就是為了證明自己不可能愛上智能情感伴侶，結果幾天後他就對 Replika AI 產生了愛慕之情，還說「這是發生在自己身上最美好的事情。」





拉莫斯還透露，自己也考慮過萬一 Replika AI 倒閉的情況，但稱自己應該能夠渡過難關。不過這也讓拉莫斯害怕面對現實生活中的親密關係，因為她現在對另一半的標準非常苛刻！





隨着生成式 AI 的迅猛發展，除了考試、專業、就業等領域，模擬人類情感也被視為 AI 聊天機器人可以大展拳腳的重要領域之一。根據數據公司 Pitchbook 的數據，自 2022 年以來，硅谷投資者已經向生成式 AI 行業投資超過 51 億美元。風投基金 Dark Arts 的投資者阿茨表示，許多藍籌風險資本家不會碰觸「色情或酒精」領域，擔心影響自己及合夥人的聲譽。





