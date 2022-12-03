世衛警告：各國減少監察新冠病毒傳播將可能導致出現更多變種病毒

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，當新冠疫情高峰期逐漸過去之後，許多國家開始減少對病毒傳播的監察、同時，對檢測及疫苗接種以預防該病毒等工作上可能會做得不足夠，以致讓新冠病毒到目前為止，已經奪去超過 600 萬人的性命。





譚德塞表示，雖然全球人口因為接種疫苗或之前受感染而對新冠病毒的免疫力增強，但他警告說，各國仍須保持警惕。





譚德塞說：『世衛估計，全球至少有九成人口對新冠病毒有一定免疫力，現時更接近於可以說疫情大流行的緊急階段已經結束，但現時卻仍然未能經已到了這一步。而警惕鬆懈，檢測、基因測序和疫苗接種方面做得不足，將持續為可能造成大量死亡的新變種病毒的出現，創造完美的條件。』





譚德塞說，疫情至今已爆發三年，在擁有多種工具防止感染和拯救生命的情況下，上周仍錄得超過8500人死亡，這是不能接受。





他亦指出，自疫情開始以來，各國報告新冠感染累計出現的個案接近6億4千萬宗，而疫情亦經已造成660萬人死亡，但世衛認為這個數字仍然是被嚴重低估，而並未反映真實死亡的情況。





他說，上周末是世衛宣布Omicron新冠變種病毒為「需要關注」的新變種病毒一周年，而這個病毒可以說是席捲全球，較之前的Delta變異株明顯更具傳播性，現時經已有500多個由Omicron變異出來的亞變種病毒在傳播，而這些都屬於高度傳播的病毒，即使不如之前的變異株那麼嚴重，但卻能夠更易繞過人體免疫力。





另外，世衛緊急項目執行主任瑞安亦表示，很高興看到中國放寬部分新冠病毒防疫限制措施，指當人民處於痛苦時，政府傾聽民意是十分重要。瑞安又表示，民眾活動在疫情下受到限制，在生活上不得不作出改變，確實令人感到筋疲力盡。





瑞安認為，中國可以使用進口的輝瑞及莫德納mRNA疫苗以提高免疫覆蓋率，但究竟使用那一款疫苗，應該是由政府根據人民的最大利益而作出的選擇。 世衛曾經指出，中國的清零政策不能持續， 又認為中國未來的防疫策略，應該要在控制病毒、人民生命、生計、福祉及人權之間取得平衡。



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