家居保費20年來最大升幅 專家獻計應對

家居保險保費加價出現20年來最大升幅，令不少澳洲人可能會完全放棄，引起關注。

A flood-damaged home with debris strewn all around.

家居保費20年來最大升幅。 Source: AAP / Lucy Cambourn

居住在洪水風險高的地區的家庭，保險費用已經增加多達50％。

精算師學會（Actuaries Institute）分析顯示，澳洲保險可負擔性危機的嚴重性，其中，家居保費出現二十年來最大增幅。

在截至3月的12個月內，家居保險費用飆升28％。

為什麼家居保險成本上升？

保險公司提高價格有幾個原因，包括建築工程成本因供應鏈短缺而飆升，氣候變化加劇出現更頻繁的自然災害，推高再保險成本。

成本一直在上升，但涵蓋洪水風險變得特別昂貴，低收入家庭最有可能居住在這些地區，並承擔這負擔。

Finity Consulting 精算師 Sharanjit Paddam 表示，由於氣候變化，保險將變得不太可負擔，愈來愈多家庭只能選擇放棄。
他警告「如果沒有保險，家庭將難以從災難中恢復過來，政府、納稅人、慈善機構和許多非官方的支援將不得不提供幫助。」

他表示，如果沒有保險，家庭可能難以實現完全的經濟恢復。

保險可負擔性的問題已引起聯邦政府的關注， 在 2022 年出現破壞性洪水，金融服務部長鍾斯(Stephen Jones) 展開調查。

澳洲將如何應對保險可負擔性問題？

澳洲消費者權益組織CHOICE 上周發布一份建議清單，保護面臨因定價而完全而被排除在保險範圍之外的風險的客戶。

精算師協會也提出了自己的對於這一問題升級的建議，包括用更公平、更有效的方法提升收入來取代保險稅。

風險評估專家還建議因低收入家庭受影響最大，推出有針對性的、要接受經濟審查的補貼措施。

此外，也可以考慮建立一個有關洪水的保險或再保險基金。

Swiss Re 的精算師 Evelyn Chow 表示，如果政府考慮建立一個保險基金，任何未來的模式都需要考慮到，澳洲洪水風險是高度地區化，只有相對少數家庭面臨重大風險。

精算師協會亦概述一系列減少風險的建議，包括建立一個洪水和災害風險評級系統與與建築法規結合。

Evelyn Chow表示，減少風險是在變化中的氣候下，可持續解決保費可負擔問題的唯一途徑。
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Published 14 August 2023 9:22am
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
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Australia

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