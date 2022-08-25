叫婦女收聲免受家庭暴力 昆州鄉鎮通訊笑話口誅筆伐

昆州一份鄉鎮區一份通訊，發表一篇笑話專欄，被認為「公然性別歧視」，昆州律政兼婦女事務廳長芬蒂曼（Shannon Fentiman）已經向澳洲新聞評議會（Australian Press Council）投訴。

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Queensland Attorney-General Shannon Fentiman has criticised the Murgon Moments' decision to publish the joke. Source: AAP / DARREN ENGLAND

昆州東南部South Burnett區，免費月報Murgon Moments ， 8 月份期刊的「本月笑話」專欄，提及對婦女的暴力行為。

該專欄講及一名婦女被醫生告知，避免成為家庭暴力受害人，是她要收聲。

昆州律政兼婦女事務廳長芬蒂曼星期三（8月24日）晚上，在社交網站上批評該份月刊，指決定發布該專欄，「明確提醒我們還需要走多遠」。
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芬蒂曼在社交網站帖文說：「據報導，本月已有幾名婦女因家庭暴力而喪生，僅在昆州。」

她表示， 「令人失望的是，昆州的這報章發表了有關該地區男性行為改變計劃（Men's Behaviour Change Program）的資訊，然後刊登這篇專欄文章，當『笑話』發表。」

數十人對芬蒂曼的帖文發表評論，譴責有關笑話是「可怕和不可接受」，並質疑為什麼有人會認為適合發布。

有對帖文回應說：「你講笑嗎！！？？？？即使於 1963 年，這文章既不有趣也不合適，更不用說今天了。這是一種恥辱。」

其他回應形容專欄文章為「病態」、「絕對可憎」、「絕對侮辱」和「完全沒有常識」。
性同意倡議者康托斯（ Chanel Contos） 在她的社交網站 Instagram ，分享了芬帝曼的帖文，稱「一份澳洲報紙會發表這篇文章，真是令人作嘔」。

芬帝曼今日星期四證實，已經向澳洲新聞評議會，提出有關該專欄的投訴。

芬帝曼向「信使郵報」（Courier Mail）說：「作為婦女和防止家庭暴力廳長，昆州社區報紙發布如此可恥的內容，令人深感不安，必須譴責報章向讀者散佈這個所謂的『笑話』。」

她指出：「作為一個國家，我們努力結束一切形式的家庭暴力，已經做了很多工作，但正是這些類的出版物貶低和破壞了我們試圖消除的虐待行為。」

芬帝曼表示，強烈敦促澳洲新聞評議會對這一投訴迅速採取行動，以確保每個社區的所有媒體都達到最高標準。

SBS新聞已就事件聯絡 Murgon Moments 的編輯評論。

如果受到性侵犯的影響，請致電 1800RESPECT 1800 737 732 或登錄 1800RESPECT.org.au。在緊急情況下，請打緊急電話 000。
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Published 25 August 2022 at 6:16pm
By Amy Hall, Wyee Yeung
Source: SBS