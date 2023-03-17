Woolworths 推新設計購物袋 比舊款價格高咁多?

Woolworths 的可重用購物袋有新改變。

Woolworths signage outside a store in Sydney

超市Woolworth推新款購物袋。 Source: AAP

Woolworths 宣布推出由原住民藝術家設計的一系列可重用購物袋。

這家大型超市與 Warumungu Wombana 藝術家和創意機構 Nugngala Creative 的創始人 Jessica Johnson 合作設計這些手袋。

購物袋有三款設計，均色彩繽紛，分別名為「Fresh as」、「Journey Lines」和「Landtracks」，已在各大分店推出。

這些袋子將使用至少 70%的回收材料製成。
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Woolworths 宣布推出由原住民藝術家設計的一系列可重用購物袋。(Woolworths網站圖片)
每個購物袋售價為2元，比現時售99分的購物袋容量更大，並配有更長的手帶可以背上肩膊。

Jessica Johnson表示，對於其設計用於購物袋上，並將有很多澳洲人使用，她感到超級興奮。

她在介紹創作靈感時表示，其設計就是頌揚有新鮮食物的快樂和與土地的聯繫。

她指，食物就是生命，食物是她快樂的來源，當人吃得好時，就會知道生活是美好的。

她又透露，她最近有些健康問題，令她對她的身體與食物的關係有更好的了解。

「吃得好對於思想、身體和精神都是非常重要的」，她又指，好的食物可讓人短暫逃避現實。

她指，每個袋子都有自己的味道，但基本上是以自己獨特的方式讚揚食物。

她指，藝術作品本身就是對飲食的快樂的一種表達，稱之為「食物舞蹈」。

Woolworths 董事總經理 Natalie Davis 表示，知道絕大多數顧客已經帶著自己可重用的袋子去購物，她指這對環境來說是最好的結果，而新系列的購物袋為顧客在購物時提供了更多可重用的選擇。
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在推出這款藝術購物袋的同時，Woolworths還與 Yothu Yindi Foundation 合作，Woolworths 向該非營利組織捐贈 10 萬元，用於支持北領地 Northeast Arnhem Land 的 雍古族（Yolngu）學生的教育。

根據 Yothu Yindi 的行政總裁 Denise Bowden 表示，資金將用於建立 Garma Institute，這是北領地的「世界級教育中心」。

她指Garma Institute將會為區內帶來大改變。

「這是一種新的教育模式，其中一項將是將雍古人的知識和學習適當地融入課程，我們認為是可行的。」

Woolworths在去年年中曾宣布，將計劃逐步淘汰膠袋，以推動可持續發展，膠袋將分階段取消，但有關安排將每年可減少 9000 噸塑料。

Woolworths與其其競爭對手超市 Coles都在大力推動可持續發展，目標是到 2025 年在其營運中使用百份百可再生能源，兩家超市亦一直減少商店中不必要的包裝。

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Published 17 March 2023 at 3:12pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS