【係咪呃人？】超市一個手法 顧客買錯肥肉

一名顧客在昆州一間Woolworths購買了一盒900 克的羊排， 她在社交媒體上發佈照片，不滿Woolworths 蓄意欺騙顧客，以標籤貼紙遮掩其中一塊大部份是肥肉的羊排。





雖然托盤裏的羊牌看起來非常完美，但該名顧客表示，當她揭開保鮮紙薄膜時，發現標籤下的一塊羊排明顯比其餘羊排的脂肪比例高很多。





她認為肥肉被隱藏在標籤下的行為是故意的。 她其後在Facebook上發表貼文提醒其他顧客。





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「 老土的伎倆，把『 垃圾』 肉藏在標籤貼紙下面。」





「 請Woolworths 做好一點，我們養活自己已經很困難了。」





據七號新聞台報道，Woolworths 是使用機器來為包裝貼上標籤。





Woolworths 的一位發言人表示，公司對這位顧客的經歷感到失望。





發言人向七號新聞台表示：「我們為能為客戶提供高質量的切肉而感到自豪，對此我們感到很失望。」





Woolworths鼓勵顧客將有問題產品退回超市，並會更換或退款。



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