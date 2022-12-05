【教你慳到盡】超市員工教路點買最抵特價品

精打細算的客人都會想知道一個問題的答案，就是甚麼時候到超市，才可以得到最多的折扣?





有人在社交媒體 Reddit 上發問「對於有清倉標貼的商品，是否會有指引可以將價格降低多少？」





有數十名超市工作人員回覆並分享他們的秘訣。





有人說，在聖誕節或復活節，商店關門的前一天是搶購便宜貨的好時機。





一位前 Woolworths員工也表示，親切的顧客有時可以得到更好的交易。





這位前員工表示「我們有一個指引，從5%的折扣開始，然後我們將每小時再減少5%，直到達到 50%折扣，然後如果在下一個小時後，貨品都沒有賣出去，就會扔掉。」





該員工又指，如果有上司來店內，員工只會跟隨指引，否則會立即進行50%折扣，或者如果某貨品需要清貨，則會高達90%折扣，但公司不容許在未經許可情況下，進行多於50%折扣。





另一位前 Woolworths 員工指，對於肉類和奶製品，通常每晚會有兩次減價，但具體要取決於產品何時過期。





另一位補充指，冷藏類和肉類產品在下午2點到4點會減價。





有員工指，會減價的貨品都已經在系統內，系統會有減價的價格，並打印標籤，員工又指「通常如果想要更便宜的東西，可晚上約7點到超市，會有收穫」。





有另一位指「有減價指引，可以增加折扣，但如果為自己將一件貨品減價，會被視為偷竊」。





有人表示，折扣的力度是取決於庫存和貨品有效日期的剩餘天數。折扣通常從下午 6 點開始，再因應當天的銷售情況，員工可以酌情決定進一步減價，最高折扣可達80%。



Woolworths發言人向澳洲新聞網（News.com.au）表示，超市的目標是盡量減少浪費。





發言人指，Woolworths與所有食品零售商一樣，努力通過訂購適當水平的貨量來滿足客戶需求。





發言人續指，有時候超市確實會有存貨過多的情況，這就是商店有減價流程和有食品轉贈合作夥伴的原因，以避免將食品送往垃圾堆填場。





多餘的食物會捐贈給超市的合作夥伴，包括OzHarvest、FoodBank 和 FareShare，以及當地農民等，以讓食物得到充分利用。





發言人指，在過去的一年裡，超市向合作夥伴捐贈相當於數百萬頓飯的食物，還有許多噸的剩餘食品捐贈給飢荒救助團體、農民、動物園和商業堆肥公司等。





另一間超市Coles 以往曾向澳洲新聞網發聲明，內容與Woolworths的大概相同，並指產品折扣沒有固定的時間或日期。



