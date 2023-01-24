專家：全球政治局勢仍繃緊 今年大市料有波動

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澳洲股市昨天的早段有D震蕩，之後表現不錯，澳交所200指數收市升了33點，至於歐洲股市......，而剛收市的美股就...... 港股及內地股市昨天仍是農曆新年假期休市，剛踏入兔年，雖然港股及內地都未開市，但相信投資者都好關注今年股走向係點，胡天衡今天就請來時富金融優越投資服務部顧問黎永良Peter Lai，跟大家從政治及經濟層面分析今年大市走向，請收聽這節【寰宇金融】。

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