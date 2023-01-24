專家：全球政治局勢仍繃緊 今年大市料有波動

專家：全球政治局勢仍繃緊 今年大市料有波動Play10:35 Credit: Tetra images RF下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (9.69MB) 澳洲股市昨天的早段有D震蕩，之後表現不錯，澳交所200指數收市升了33點，至於歐洲股市......，而剛收市的美股就...... 港股及內地股市昨天仍是農曆新年假期休市，剛踏入兔年，雖然港股及內地都未開市，但相信投資者都好關注今年股走向係點，胡天衡今天就請來時富金融優越投資服務部顧問黎永良Peter Lai，跟大家從政治及經濟層面分析今年大市走向，請收聽這節【寰宇金融】。相關內容美股表現大好 本周公佈數據將左右大局澳股美股表現不同 背後原因為何？美國上月零售業銷售跌幅超出預期瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美股表現大好 本周公佈數據將左右大局澳股美股表現不同 背後原因為何？美國上月零售業銷售跌幅超出預期美股大升科技股大動 環球股市會否跟隨