美股表現大好 本周公佈數據將左右大局

美股表現大好 本周公佈數據將左右大局Play03:29美國證券市場表現基本良好。 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.52MB) 澳洲股市昨日略有微升，而美股表現更是愈升愈有。盧婉霞在今天的【寰宇金融】與大家分析昨日股市表現。更多內容美股大升科技股大動 環球股市會否跟隨澳洲股市未受通脹消息影響不跌反升專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署 瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （1月24日）【電子醫療】新冠疫情過後你還會用遙距診症嗎？【健康快樂人】哪種白蛋白尿最麻煩？有什麼預防和治療的方法？(下集)SBS 新聞簡報（1月23日）