美股表現大好 本周公佈數據將左右大局

US Stock Market

美國證券市場表現基本良好。 Source: AAP

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澳洲股市昨日略有微升，而美股表現更是愈升愈有。盧婉霞在今天的【寰宇金融】與大家分析昨日股市表現。

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